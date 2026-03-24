Il director di Kingdom Come: Deliverance 2 non crede che gli hater riusciranno a fermare DLSS 5

Daniel Vávra, noto per le sue posizioni spesso controverse e per i suoi ottimi giochi, tra i quali Kingdom Come: Deliverance 2 , è tornato al centro del dibattito videoludico commentando DLSS 5 di Nvidia. Pur riconoscendone i limiti attuali, il director ritiene che difficilmente le critiche riusciranno a fermarne la diffusione nell'industria videoludica.

Molti più di un filtro

In un post pubblicato sui suoi canali social, Vávra ha dichiarato: "Immagino che in futuro gli sviluppatori saranno in grado di addestrare questa tecnologia per avere uno stile artistico specifico o per lavorare su volti particolari. Potrebbe anche sostituire il costoso ray tracing. Per quanto inquietante, questo è solo l'inizio. Non c'è modo che gli 'haters' possano fermarla. È molto più di un effetto soap opera come quello delle TV con la sfumatura di movimento attiva".

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Chiaramente quella di Vávra è una sua opinione, che suona molto come una speranza. Allo stato attuale ciò che si è visto di DLSS 5 non ha convinto moltissimo, visto che i presunti miglioramenti ai giochi si sono rivelati fin troppo artefatti. Vedremo in futuro come Nvidia migliorerà questa tecnologia.

Comunque sia, DLSS 5 pare essere solo la punta dell'iceberg. Il malcontento verso l'uso delle intelligenze artificiali generative nei videogiochi è molto diffuso, perché molti vedono i risultati ottenuti come spazzatura, in particolare quando viene impiegata con il lato artistico.