PlayStation avrebbe chiuso un altro team, Dark Outlaw Games, creato un anno fa da un veterano di Call of Duty

Questo è il secondo team di Blundell che viene chiuso , visto che precedentemente era stato a capo di Deviation Games, il cui progetto era finanziato da PlayStation. Vediamo tutti i dettagli condivisi.

Tramite Resetera è stato svelato che il team di Dark Outlaw Games sta per essere chiuso . Si tratta del team di incubazione che Sony ha creato un anno fa, sotto la guida di Jason Blundell, veterano di Call of Duty Zombies.

La chiusura di Dark Outlaw Games e non solo

La fonte su Resetera segnala che Dark Outlaw Games era ancora nelle prime fasi di sviluppo del progetto e non aveva ancora pubblicato alcun tipo di prodotto, dopo un anno dalla creazione. Ovviamente un singolo anno non è sufficiente per realizzare un gioco di grandi dimensioni (nemmeno di piccole, oramai) e la chiusura spinge a pensare che quanto proposto a Sony in questi dodici mesi non abbia convinto la dirigenza della compagnia.

Jason Blundell

Viene poi anche indicato che ci saranno licenziamenti aggiuntivi, oltre alla chiusura di Dark Outlaw Games che - secondo LinkedIn - aveva tra gli 11 e 50 dipendenti. Precisamente, negli USA e nel Regno Unito Sony lascerà a casa un numero non definito di sviluppatori: pare però che siano "pochi".

Infine, pare che PlayStation voglia allontanarsi dal mercato mobile: continueranno con il supporto a giochi come MLB The Show Mobile, Ratchet & Clank: Ranger Rumble e i titoli di NCSOFT, ma per il resto la compagnia desidera investire su pochi progetti di alto impatto più che tentare con una strategia ad ampio respiro.

Ovviamente tutto questo è un rumor fino a quando non ci saranno conferme ufficiali, ma nel thread di Resetera il giornalista Jason Schreier - fonte affidabile che scrive per Bloomberg - ha risposto alla discussione con un semplice ma definitivo "Proprio così".

Questa chiusra è solo una delle molte negli ultimi anni per PlayStation. Nel 2024, per esempio, la compagni aveva chiuso London Studio licenziando anche 900 persone.