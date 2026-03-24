Siete fan di Pokémon e state per sposarvi? Questi sono gli anelli giusti per voi

Pokémon è presente in ogni momento della giornata, se lo desideriamo, dagli spostamenti con Pokémon GO, al lavarsi i denti con Pokémon Smile o persino nel dormire con Pokémon Sleep. Ora, anche il momento in cui si dice "sì, lo voglio" si immerge nel mondo dei Pokémon.
Ora, potete infatti acquistare degli anelli a tema con la saga di Game Freak.
Gli anelli di Pokémon
A produrli è U-Treasure, una catena di gioiellerie giapponese, che ha collaborato con The Pokémon Company su una serie di anelli a tema Pokémon. Potete vedere nelle immagini in questa notizia alcuni dei prodotti in questione, dedicati a Umbreon, Espeon, Lucario, Gengar, Eevee e Pikachu.
Chi li acquista può scegliere il tipo di anello, la gemma incastonata, quale Pokémon incidere e altri dettagli, come le scritte. Ci sono in totale trenta anelli diversi, con 80 diversi Pokémon tra i quali scegliere, compresi alcuni Leggendari.
Si può anche ordinare un porta anello di legno a forma di Poké Ball, per rimanere ancora di più in tema con la serie. Visto che i dettagli possono cambiare, i prezzi sono variabili: si parte da ¥137.500 a ¥170.500 (da €746 a €925 circa) per delle fedi nuziali e dei più costosi anelli di fidanzamento da ¥335.500 (€1.821 circa).
Ricordiamo infine che Orizzonti Pokémon: Stagione 3 è ora disponibile in chiaro su Boing.