Pokémon Champions ha una data di uscita su Nintendo Switch, annunciata con un trailer

Pokémon Champions è stato annunciato per Nintendo Switch, iOS e Android nel febbraio del 2025 ed è tornato a mostrarsi durante lo scorso Pokémon Presents, durante il quale è stato comunicato il mese di uscita , ma ora la questione si fa decisamente più precisa con una data specifica fissata per il lancio su console.

The Pokémon Company e Nintendo hanno infine annunciato una data di uscita precisa per Pokémon Champions su Nintendo Switch , fissata per l'8 aprile in tutto il mondo per quanto riguarda la versione console, mentre quelle mobile arriveranno successivamente in data ancora da precisare.

Un trailer che spiega la meccanica del gioco

Pokémon Champions sarà disponibile dunque l'8 aprile su Nintendo Switch, e contemporaneamente verrà messo a disposizione anche il bundle Pokémon Champions + Pacchetto introduttivo.

Oltre al gioco di base, questo bundle include vari vantaggi in-game come spazio aggiuntivo per depositare i Pokémon, un brano per la lotta esclusivo e vari altri elementi.

Pokémon Champions otterrà poi un aggiornamento gratuito specifico per Nintendo Switch 2 che migliorerà alcuni aspetti tecnici, a partire da una grafica più dettagliata.

Pokémon Champions è un gioco incentrato sulle lotte tra Pokémon che mette insieme creature e caratteristiche da capitoli e generazioni diverse, consentendo di far scontrare i propri Pokémon accedendo anche all'app Pokémon Home e potendo così sfruttare il proprio Pokédex dai videogiochi precedenti e anche da Pokémon GO.

Tra questi saranno presenti anche i personaggi di Leggende Pokémon: Z-A e le loro megaevoluzioni, con la possibilità anche di scoprire nuove abilità che sono specifiche di Pokémon Champions.

Il trailer riportato qui sopra consente di avere un'idea più precisa del funzionamento del gioco, con tutte le caratteristiche collegate anche agli altri capitoli della serie Pokémon, mentre restiamo in attesa di comunicazioni sul lancio per le piattaforme iOS e Android.