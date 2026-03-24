La prima foto della serie TV di Harry Potter ci fa ammirare lo stadio del Quidditch

HBO ha pubblicato sui canali social della serie la prima foto ufficiale della serie TV di Harry Potter. Non stiamo quindi parlando di uno scatto rubato, come quelli emersi nelle scorse settimane, e nemmeno di una foto di lavorazione, ma della prima immagine dello show. Lo scatto non è fine a se stesso, perché serve ad anticipare qualcosa di grosso in arrivo domani. Un teaser? Un trailer? Qualche grosso annuncio? Impossibile dirlo, ma a questo punto è impossibile non essere curiosi.