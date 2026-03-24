La prima foto della serie TV di Harry Potter ci fa ammirare lo stadio del Quidditch

HBO ha pubblicato sui canali social della serie la prima foto ufficiale della serie TV di Harry Potter. Non stiamo quindi parlando di uno scatto rubato, come quelli emersi nelle scorse settimane, e nemmeno di una foto di lavorazione, ma della prima immagine dello show. Lo scatto non è fine a se stesso, perché serve ad anticipare qualcosa di grosso in arrivo domani. Un teaser? Un trailer? Qualche grosso annuncio? Impossibile dirlo, ma a questo punto è impossibile non essere curiosi.
La foto
La foto in sé mostra Harry Potter inquadrato di spalle con indosso la sua divisa da cercatore. Lo vediamo che sta per entrare in uno stadio di Quidditch. Inizialmente avevamo ipotizzato che si trattasse della prima partita giocata tra la squadra della casa di Grifondoro e quella di Serpeverde, ma osservando meglio potrebbe essere altro: la partita tra Grifondoro e Tassorosso, presente nel libro, ma non nel primo film, come confermano anche gli arazzi ben visibili sullo sfondo.
Insomma, è una foto decisamente rivelatrice, che fa capire come la serie TV conterrà anche momenti non inclusi nella pellicola. Guardandola, possiamo ammirare anche i costumi degli altri studenti di Hogwarts.
Per quanto riguarda il testo di accompagnamento, c'è pochissimo da dire. Dice soltanto "Domani". C'è anche un emoji a forma di fulmine, un chiaro riferimento a Harry Potter. Il che non dovrebbe stupire troppo.
Per il resto, la lavorazione del film pare stia procedendo bene, a parte per le minacce di morte ricevute dall'attore che interpreterà il ruolo di Severus Piton.