Devil May Cry Stagione 2 si mostra in un trailer sorprendentemente emotivo

Devil May Cry Stagione 2 si è ora mostrato con un nuovo trailer che ha un taglio sorprendentemente emotivo.

Netflix negli ultimi anni ha sempre più puntato sui prodotti di animazione, con anche prodotti originali basati su videogiochi, come Castlevania e più recentemente Devil May Cry, che è pronta per proseguire con una seconda stagione.

Il trailer di Devil May Cry Stagione 2

Il trailer di Devil May Cry Stagione 2, che potete vedere qui sotto, si apre con un flashback dell'infanzia di Dante e Vergil, i due perni della trama di DMC. I due fratelli lottano e si divertono in un giardino lussureggiante. Sullo sfondo si sente la madre dire: "Figli miei. Il vostro dolore non è un mostro contro cui potete lottare. Accettatelo come una parte di voi".

Il filmato poi salta al presente, mentre Dante si prepara a lottare contro il fratello, questa volta sul serio. Ciò che colpisce di più è il fatto che venga mostrato come i due siano stati separati, qualcosa che chi non ha giocato la serie videoludica deve sapere per comprendere al meglio il loro rapporto.

Devil May Cry Stagione 1 è arrivato su Netflix nell'aprile 2025 e ha ottenuto cinque milioni di visualizzazioni nei primi tre giorni dopo la pubblicazione, per poi essere rinnovato a una seconda stagione dopo una settimana dalla premiere. I critici hanno scritto recensioni positive sulla serie, con un 96% finale su Rotten Tomatoes.

Devil May Cry Stagione 2 è invece previsto per il 12 maggio. Un nuovo videogioco non è ancora stato annunciato, ma l'attore di Nero chiaramente lo vuole.