Devil May Cry Stagione 2 si mostra in un trailer sorprendentemente emotivo

Netflix negli ultimi anni ha sempre più puntato sui prodotti di animazione, con anche prodotti originali basati su videogiochi, come Castlevania e più recentemente Devil May Cry, che è pronta per proseguire con una seconda stagione.
Devil May Cry Stagione 2 si è ora mostrato con un nuovo trailer che ha un taglio sorprendentemente emotivo.
Il trailer di Devil May Cry Stagione 2
Il trailer di Devil May Cry Stagione 2, che potete vedere qui sotto, si apre con un flashback dell'infanzia di Dante e Vergil, i due perni della trama di DMC. I due fratelli lottano e si divertono in un giardino lussureggiante. Sullo sfondo si sente la madre dire: "Figli miei. Il vostro dolore non è un mostro contro cui potete lottare. Accettatelo come una parte di voi".
Il filmato poi salta al presente, mentre Dante si prepara a lottare contro il fratello, questa volta sul serio. Ciò che colpisce di più è il fatto che venga mostrato come i due siano stati separati, qualcosa che chi non ha giocato la serie videoludica deve sapere per comprendere al meglio il loro rapporto.
Devil May Cry Stagione 1 è arrivato su Netflix nell'aprile 2025 e ha ottenuto cinque milioni di visualizzazioni nei primi tre giorni dopo la pubblicazione, per poi essere rinnovato a una seconda stagione dopo una settimana dalla premiere. I critici hanno scritto recensioni positive sulla serie, con un 96% finale su Rotten Tomatoes.
Devil May Cry Stagione 2 è invece previsto per il 12 maggio. Un nuovo videogioco non è ancora stato annunciato, ma l'attore di Nero chiaramente lo vuole.