Il mito di Dante, uno dei personaggi più carismatici del mondo dei videogiochi

Nel corso della lunga storia della serie, Dante è cresciuto molto anche come personaggio . Nei cinque capitoli principali lo abbiamo visto cambiare, passando dal giovane scavezzacollo arrogante e impulsivo dei primi capitoli, all'essere un uomo più maturo, segnato dagli eventi e dal peso delle proprie esperienze. Il suo carisma, però, era troppo grande per restare confinato al solo medium videoludico e infatti, nel tempo, è diventato protagonista anche di adattamenti animati, fino alla recente serie Netflix di Devil May Cry, che abbiamo recensito in occasione della seconda stagione.

Hideki Kamiy a, director del primo Devil May Cry, parlando del design del personaggio, ha sottolineato più volte quanto fosse importante renderlo immediatamente riconoscibile , mantenendolo al tempo stesso semplice e diretto anche a livello caratteriale. Elementi che ritroviamo perfettamente nel suo aspetto unico e inconfondibile: i capelli bianchi, l'immancabile giacca di pelle rossa e quell'atteggiamento spavaldo che ancora oggi rendono Dante riconoscibile al primo sguardo praticamente da chiunque.

La componente narrativa di Devil May Cry, in fondo, è paragonabile a quella di un classico film d'azione: non tanto un'opera da seguire per la profondità della scrittura, quanto un'esperienza pensata per spegnere il cervello e lasciarsi travolgere da combattimenti spettacolari e sopra le righe. In storie di questo tipo i personaggi diventano il fulcro , proprio come accadeva nei grandi action movie degli anni '80 e '90, ricordati soprattutto per il carisma e la presenza scenica delle loro star più che per la complessità della trama. E Dante funziona esattamente in questo modo.

L'uscita di Devil May Cry nel 2001 non fu importantissima soltanto per la nascita di un nuovo modo di intendere il genere dei giochi d'azione, poi definito stylish action, ma anche per aver donato al mondo un personaggio iconico come Dante. La serie di Capcom non avrebbe mai raggiunto lo stesso successo senza un protagonista così carismatico , diventato in poco tempo uno dei volti più amati dell'intero panorama videoludico.

Let’s Rock!

Sin dal suo debutto nel 2001, Dante ha lasciato un segno profondo in chiunque abbia giocato Devil May Cry. Se gran parte dei giocatori rimase colpita da un action così rivoluzionario per l'epoca, ciò che rese davvero indimenticabili quelle sequenze di combattimento fu il fatto che a eseguirle fosse proprio il protagonista dai capelli bianchi. Nonostante siano passati venticinque anni dall'uscita del gioco, chi lo visse all'epoca ricorda ancora l'incredibile scena iniziale in cui Dante incontra Trish e, con assoluta nonchalance, dà sfoggio delle sue abilità con le fidate Ebony & Ivory sparando a una moto in fiamme mentre è infilzato dalla sua stessa spada, oppure i momenti in cui maneggia una nuova arma appena trovata come fosse un giocattolo con cui divertirsi.

Sin dal primo capitolo era impossibile non lasciarsi conquistare dal suo immenso carisma: sfrontato di fronte al pericolo, capace di sbeffeggiare nemici enormi e minacciosi, oltre che dotato di una forza sovrumana tale da far credere a chiunque lo osservasse che nulla fosse davvero impossibile per lui. Ciò che ancora oggi rende Dante così affascinante, però, è il fatto che dietro quell'atteggiamento esagerato si nasconde un personaggio molto più complesso, segnato dal trauma della perdita della madre e del fratello in tenera età. Ferite che gli rendono difficile legarsi agli altri e che spiegano perché inizialmente preferisca lavorare da solo. Solo dopo la conclusione del primo capitolo inizierà ad aprirsi maggiormente, permettendo a Trish di entrare in società con lui nella sua attività di cacciatore di demoni.

Dante è inoltre estremamente altruista e disposto a fare di tutto per salvare il prossimo, come dimostra prima con Trish - nonostante inizialmente sospetti che voglia tradirlo - e successivamente in molte altre occasioni. Il trauma subito da bambino non lo ha trasformato in una persona consumata dalla vendetta, pur avendone tutte le ragioni: è proprio questo aspetto a metterlo in contrapposizione con Vergil, il fratello gemello, che invece finirà per essere corrotto dal desiderio di potere, anche a causa delle drammatiche circostanze in cui è cresciuto.

Dante stupì il pubblico con il suo carisma sin dal suo debutto ormai 25 anni fa

Nel terzo capitolo vediamo un Dante molto più giovane e ancora più sopra le righe nei suoi atteggiamenti spavaldi, ed è proprio questo prequel a consacrare definitivamente il personaggio come uno dei più amati dell'intero panorama videoludico. Lo scontro con Vergil e la contrapposizione tra i valori dei due fratelli rendono ancora oggi Devil May Cry 3: Dante's Awakening uno dei capitoli migliori della serie, ulteriormente valorizzato da un gameplay migliorato in maniera esponenziale.

Il bello di Dante è che in ogni sua apparizione continua a evolvere, soprattutto a livello caratteriale. Se il primo capitolo poneva le basi del personaggio, il terzo ci mostra la sua versione più giovane e spericolata, nella quale sono già evidenti tutti quei tratti che diventeranno iconici: lo sfrontato umorismo e quello stile esagerato che accompagna ogni sua azione.

Questi aspetti non scompariranno mai, nemmeno nel quarto e quinto capitolo, dove impersoniamo un Dante ormai maturo e nel nuovo ruolo di mentore per Nero, il nuovo protagonista della saga. Anche in questi titoli non mancano momenti talmente assurdi da diventare immediatamente memorabili, capaci di passare dall'assurdità all'epicità nel giro di pochi secondi: basta pensare a quando, in Devil May Cry 5, Dante utilizza una moto come arma, smontandola e rimontandola durante i combattimenti.

La sequenza iniziale di Devil May Cry 3 è ancora oggi ricordata come una delle più esagerate della saga e non solo

Eppure è evidente quanto il personaggio sia cresciuto: ogni gesto, per quanto spettacolare, appare ormai voluto e controllato grazie all'esperienza accumulata in anni di battaglie contro i demoni, a differenza di quanto accadeva con la sua versione più giovane e incosciente. Allo stesso tempo, continua a dimostrarsi aperto al cambiamento, come testimoniano il suo rapporto con Nero e la progressiva accettazione della propria natura demoniaca e dell'eredità del padre, tema che lo ha tormentato per tutta la vita e che culmina nel quinto capitolo.

La versione più anomala del personaggio resta senza dubbio quella di Devil May Cry 2, un titolo che ancora oggi molti si chiedono come sia potuto risultare così mediocre dopo il capolavoro rappresentato dal primo gioco e, successivamente, dal terzo. Qui vediamo infatti un Dante molto più freddo e stoico, che abbandona quasi completamente il suo lato ironico e giocoso per mantenere soltanto quello più "cool", finendo però per risultare troppo vicino allo stereotipo del protagonista carismatico e silenzioso già visto in molte altre opere, non soltanto videoludiche.

In Devil May Cry 5 troviamo un Dante più maturo senza però abbandonare il suo lato più "tamarro"

Esiste poi la reinterpretazione del personaggio proposta da Ninja Theory con DmC Devil May Cry, reboot che reimmaginava completamente la storia di Dante pur mantenendone alcuni elementi di base. Il gioco funzionava anche discretamente come action - pur senza raggiungere i livelli della saga originale - ma i fan respinsero quel Dante più sboccato e punk proprio perché percepito come troppo distante dal personaggio amato sin dal 2001.

Il carisma di Dante è infatti unico e difficilmente replicabile e nessuno sentiva davvero il bisogno di una sua reinterpretazione radicale, tanto che Capcom tornò successivamente sui propri passi con Devil May Cry 5. A dimostrazione dell'enorme popolarità del personaggio, c'è poi il fatto che sia stato uno dei pochi protagonisti videoludici a comparire come guest star in numerosi altri giochi. È apparso infatti in diversi titoli Capcom, come combattente in Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds o come personaggio giocabile nel primo Viewtiful Joe (anche questo un titolo creato da Hideki Kamiya).

Dante è stato guest star in diversi altri videogiochi, ma la sua apparizione più famosa è in Shin Megami Tensei III: Nocturne di Atlus

È comparso inoltre nel crossover tattico Project X Zone, che riuniva personaggi di Sega, Bandai Namco e Capcom, ma probabilmente la sua apparizione più iconica resta quella in Shin Megami Tensei III: Nocturne, accompagnata dalla storica dicitura "featuring Dante from Devil May Cry", diventata memorabile e capace di avvicinare moltissimi giocatori occidentali alla saga di Atlus solo per la sua presenza.