Il case Corsair con vetro panoramico temperato è in promozione su Amazon: puoi acquistarlo praticamente al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul case Corsair che cala drasticamente di prezzo: l'offerta prevede uno sconto attivo del 36% per un costo totale e finale d'acquisto di 124,50€ (3 centesimi sopra al minimo storico). Puoi acquistarlo cliccando su questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui giù: Grazie alla compatibilità con schede madri che vanno dal formato Mini-ITX fino a EATX, permette di realizzare configurazioni estremamente versatili, adatte sia a build compatte sia a sistemi di fascia alta. Uno dei suoi punti di forza è la capacità di raffreddamento: il case supporta fino a 10 ventole da 120 mm, installabili su più punti strategici.
Ulteriori dettagli sul case
Il pannello in vetro temperato, presente sia frontalmente che lateralmente e facilmente removibile, consente una visuale panoramica dei componenti interni e facilita le operazioni di assemblaggio e manutenzione. L'effetto visivo è ulteriormente valorizzato dalle superfici trasparenti, che mettono in risalto l'hardware installato.
Il case include tre ventole RX120 RGB preinstallate e il sistema iCUE LINK System Hub, che semplifica le connessioni riducendo al minimo il cablaggio.
Questo ecosistema rende l'installazione più ordinata e intuitiva. Infine, la compatibilità con schede madri con connessione posteriore come ASUS BTF e MSI Project Zero consente di ottenere una build quasi priva di cavi visibili.
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