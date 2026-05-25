Il case Corsair con vetro panoramico temperato è in promozione su Amazon: puoi acquistarlo praticamente al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul case Corsair che cala drasticamente di prezzo: l'offerta prevede uno sconto attivo del 36% per un costo totale e finale d'acquisto di 124,50€ (3 centesimi sopra al minimo storico). Puoi acquistarlo cliccando su questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui giù: Grazie alla compatibilità con schede madri che vanno dal formato Mini-ITX fino a EATX, permette di realizzare configurazioni estremamente versatili, adatte sia a build compatte sia a sistemi di fascia alta. Uno dei suoi punti di forza è la capacità di raffreddamento: il case supporta fino a 10 ventole da 120 mm, installabili su più punti strategici.