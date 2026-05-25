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Le cuffie JBL Quantum 910P per PlayStation e Xbox costano 130 € in meno

Tra le offerte di Amazon troviamo le cuffie wireless JBL Quantum 910P al prezzo minimo storico, con cancellazione attiva del rumore e fino a 39 ore di autonomia.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   25/05/2026
Cuffie wireless JBL Quantum 910P

Se hai bisogno di nuove cuffie da gaming compatibili con diverse piattaforme, le JBL Quantum 910P sono attualmente su Amazon a 169 € rispetto al prezzo consigliato di 299,99 €, permettendoti di risparmiare il 44%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarle attraverso i box sottostanti. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Comode e versatili

Queste cuffie sono compatibili anche con PC, Mac, smartphone, VR o Nintendo Switch. Si tratta di un prodotto molto versatile e confortevole, grazie a un archetto leggero e a cuscinetti in memory foam per affrontare lunghe sessioni di gioco senza alcuna difficoltà. Le tecnologie JBL QuantumSPATIAL 360 sulla Xbox e JBL QuantumSPHERE 360 su PC offrono un'esperienza audio immersiva e convincente, grazie anche a Hi-Res JBL QuantumSOUND Signature progettato per il gioco.

JBL Quantum 910P
JBL Quantum 910P

Le cuffie garantiscono fino a 39 ore di autonomia. All'interno della confezione troverai un cavo di ricarica USB, cavo audio 3,5 mm, dongle wireless USB e un adattatore da USB-C a USB-A. Nel complesso, è un prodotto molto apprezzato.

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