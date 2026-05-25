R-Type Dimensions III le sbaglia tutte: lo sviluppatore chiede scusa e promette miglioramenti

Il lancio di R-Type Dimensions III non è stato esente da difficoltà, per usare un eufemismo. Il titolo è stato accolto in modo molto negativo da pubblico e critica, ricevendo anche diverse insufficienze a causa dei troppi problemi tecnici che inficiano l'esperienza di gioco. Le critiche principali si sono concentrate sulla scarsa precisione del gameplay, con le hitbox che appaiono imprecise, rendendo uno strazio giocare.

Tanti problemi

Di fronte a queste problematiche, lo sviluppatore ININ Games ha pubblicato una dichiarazione ufficiale, assicurando che le patch correttive sono in fase di lavorazione. Tuttavia, l'azienda ha precisato che la priorità attuale è risolvere i problemi di crash segnalati su Xbox, motivo per cui non c'è ancora una tempistica certa per la correzione delle imperfezioni legate alle collisioni.

"Cari membri della community di ININ,

In seguito all'uscita in formato digitale di R-Type Dimensions III avvenuta ieri, abbiamo ricevuto numerosi riscontri dai fan riguardo a bug e problemi tecnici, come difetti legati alle hitbox e alle collisioni, che compromettono l'esperienza di gioco.

Innanzitutto, vogliamo ringraziare sinceramente chiunque abbia condiviso segnalazioni dettagliate sui problemi riscontrati. Il vostro contributo è molto importante per noi e ci aiuta a individuare e risolvere i difetti in modo più efficiente.

Il nostro team di sviluppo è pienamente consapevole della situazione e sta lavorando duramente a correzioni e miglioramenti; al momento, gli arresti anomali su Xbox rappresentano la nostra priorità assoluta. Stiamo analizzando le problematiche segnalate nelle aree interessate e valuteremo come risolverle il prima possibile.

Comprendiamo la frustrazione causata da questi problemi e apprezziamo davvero la pazienza e il continuo supporto della community mentre lavoriamo per sistemarli. Vi terremo aggiornati non appena avremo novità più concrete da condividere."

La tempestività con cui gli sviluppatori hanno preso in carico le segnalazioni rappresenta un segnale positivo. Rimane tuttavia il rammarico dell'ennesima operazione poco curata legata a titoli dal passato prestigioso.