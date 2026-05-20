R-Type Dimensions III è disponibile, ma le recensioni non sono positive

Lo studio di sviluppo KRITZELKRATZ 3000 e l'editore ININ hanno annunciato il lancio di R-Type Dimensions III, che riporta in scena R-Type III: The Third Lightning con grande fedeltà rispetto all'originale, ma non senza tante novità, soprattutto tecniche. Il problema è che il lancio non è stato accolto molto bene dai giocatori, che gli stanno lasciando soprattutto recensioni negative su Steam.

Prezzo troppo alto

Per inciso, delle sole 25 recensioni ottenute in circa 24 ore, solo l'11% sono positive. Il motivo? Il prezzo considerato eccessivo dai giocatori.

R-Type Dimensions III costa 34,99 euro, un prezzo considerato eccessivo per il remake di un gioco così vecchio. Gli sviluppatori lo descrivono come una versione "completamente ripensata", ricostruita con nuova grafica e sonoro, pensata per rappresentare "l'edizione moderna definitiva" del periodo classico della serie.

Il problema è che costa più del doppio di R-Type Dimensions EX, remake del primo e del secondo capitolo della serie, e molti non vedono il motivo di pagare così tanto. Vero è che tutti gli asset sono stati ricostruiti da zero ed è possibile passare in qualsiasi momento tra grafica e colonna sonora rimasterizzate e quelle originali, semplicemente premendo un pulsante, ma si tratta di opzioni standard per operazioni di questo genere, che non giustificano il prezzo. Per inciso: il prezzo lo decide l'editore, non lo studio di sviluppo, che di suo sembra aver fatto un ottimo lavoro, confermandosi dopo l'ottimo remake X-Out: Resurfaced.

Detto questo, tra le novità introdotte figura anche una modalità cooperativa locale, accompagnata da nuovi sistemi di punteggio e meccaniche survival che ampliano la struttura tradizionale dello shoot'em up. Il gioco include inoltre diverse opzioni di accessibilità e vari miglioramenti all'esperienza utente, come controlli personalizzabili e impostazioni dedicate per adattare l'esperienza alle preferenze dei giocatori.

Per chi desidera un approccio meno punitivo, sarà disponibile anche una Infinite Mode, che consentirà di continuare immediatamente dopo la morte senza interruzioni, rendendo il titolo più accessibile rispetto alla struttura originale.