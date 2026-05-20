LG OLED evo AI 2026 arrivano in Italia: TV più luminosi, IA avanzata e prezzi fino a 20.000 euro

LG Electronics ha annunciato l'arrivo in Italia della nuova collezione di televisori OLED evo AI 2026. La gamma comprende le serie W6, G6, C6 e B6 e punta a rafforzare la posizione dell'azienda nel segmento dei TV premium, settore in cui LG è presente con la tecnologia OLED dal 2013.
I nuovi modelli sono disponibili con diagonali comprese tra 42 e 97 pollici e introducono miglioramenti che riguardano luminosità, qualità dell'immagine, funzionalità software e design. Non manca una forte integrazione dell'IA, utilizzata sia per l'elaborazione audio e video sia per personalizzare l'esperienza d'uso.
Più luminosità e nuovo processore AI α11 Gen 3
Le serie W6 e G6 adottano la nuova tecnologia Hyper Radiant Color, che secondo LG consente di raggiungere una luminosità fino a 3,9 volte superiore rispetto ai pannelli OLED tradizionali di riferimento. A questo si aggiunge un trattamento antiriflesso certificato da Intertek, pensato per migliorare la visione anche in ambienti molto illuminati.
Al centro dei modelli di fascia alta troviamo il processore AI α11 Gen 3, che promette un incremento significativo della potenza di calcolo. Il chip gestisce l'upscaling dei contenuti a bassa risoluzione, il tone mapping dinamico per l'HDR e l'elaborazione audio con AI Sound Pro, che simula un effetto surround più coinvolgente.
Sono supportati anche Dolby Vision e Dolby Atmos, oltre alla modalità Filmmaker Mode per una riproduzione più fedele all'intento originale dei contenuti. La piattaforma webOS introduce poi nuove funzioni basate su IA che combinano le tecnologie sviluppate da LG con Google Gemini e Microsoft Copilot.
Il sistema è in grado di riconoscere la voce dell'utente, comprendere richieste in linguaggio naturale e proporre suggerimenti personalizzati. Tra le novità figurano AI Concierge, che fornisce informazioni su ciò che appare sullo schermo, e una funzione di IA generativa che consente di creare immagini e musica.
Sul fronte della sicurezza, LG punta su LG Shield e garantisce aggiornamenti del sistema operativo per cinque anni tramite il programma webOS Re:New. I modelli delle serie W e G includono inoltre cinque anni di garanzia sul pannello.
Il modello di punta è LG OLED evo AI W6, un Wallpaper TV spesso appena 9 millimetri che può essere installato a filo muro. Supporta la tecnologia True Wireless con la Zero Connect Box, un'unità esterna che raccoglie tutte le connessioni e può essere posizionata fino a 10 metri di distanza.
La serie G6 mantiene il design Gallery, la C6 rappresenta il cuore della gamma premium, mentre la B6 si propone come alternativa più accessibile.
Prezzi ufficiali LG OLED evo AI 2026 in Italia
I televisori sono già acquistabili tramite lo shop online di LG e presso i principali rivenditori di elettronica, con i seguenti prezzi di listino:
- LG OLED evo AI W6
83 pollici: 6.999 euro
77 pollici: 5.499 euro
- LG OLED evo AI G6
97 pollici: 19.999 euro
83 pollici: 5.999 euro
77 pollici: 4.999 euro
65 pollici: 2.999 euro
55 pollici: 2.499 euro
48 pollici: 1.599 euro
- LG OLED evo AI C6
83 pollici: 4.999 euro
77 pollici: 3.499 euro
65 pollici: 2.499 euro
55 pollici: 1.899 euro
48 pollici: 1.499 euro
42 pollici: 1.399 euro
- LG OLED AI B6
83 pollici: 3.999 euro
77 pollici: 2.999 euro
65 pollici: 2.299 euro
55 pollici: 1.499 euro
48 pollici: 1.299 euro
In occasione del lancio, LG propone fino al 10 giugno 2026 una promozione valida sul proprio negozio online per le serie G e C. L'offerta include uno sconto fino a 3.000 euro con ritiro dell'usato, il 70% di sconto su una soundbar LG selezionata, finanziamento a tasso zero fino a 30 mesi e consegna con installazione gratuita. Per chi sta valutando l'acquisto di un nuovo televisore di fascia alta, si tratta di una delle campagne commerciali più aggressive finora lanciate da LG sul mercato italiano.
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