LG OLED evo AI 2026 arrivano in Italia: TV più luminosi, IA avanzata e prezzi fino a 20.000 euro

LG Electronics ha annunciato l'arrivo in Italia della nuova collezione di televisori OLED evo AI 2026. La gamma comprende le serie W6, G6, C6 e B6 e punta a rafforzare la posizione dell'azienda nel segmento dei TV premium, settore in cui LG è presente con la tecnologia OLED dal 2013.

I nuovi modelli sono disponibili con diagonali comprese tra 42 e 97 pollici e introducono miglioramenti che riguardano luminosità, qualità dell'immagine, funzionalità software e design. Non manca una forte integrazione dell'IA, utilizzata sia per l'elaborazione audio e video sia per personalizzare l'esperienza d'uso.