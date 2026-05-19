LG annuncia il primo monitor da gaming al mondo Full HD con refresh rate a 1.000 Hz

Si tratta di una caratteristica finora mai vista su un monitor in commercio. I prototipi e i modelli mostrati negli ultimi mesi erano infatti limitati a una risoluzione di 1280 x 720 pixel, mentre la proposta di LG porta questa frequenza direttamente in Full HD.

LG ha presentato un nuovo monitor che punta a spingere ancora più in alto il concetto di fluidità nei videogiochi. Il nuovo UltraGear 25G590B è il primo modello annunciato in grado di offrire un refresh rate nativo di 1.000 Hz mantenendo la risoluzione di 1.920 x 1.080 pixel.

LG alza l’asticella del gaming competitivo con 1000 Hz

Negli ultimi anni i monitor da gaming hanno visto una crescita costante del refresh rate. Si è passati dai 144 Hz, considerati a lungo uno standard elevato, ai 240 Hz, poi ai 360 Hz e infine ai 480 Hz. Già con questi valori molti utenti si chiedevano se fosse realmente percepibile una differenza concreta. Con l'arrivo dei 1.000 Hz, il dibattito è destinato a riaccendersi.

LG UltraGear 25G590B

Sulla carta, una frequenza di aggiornamento così elevata riduce ulteriormente la latenza e rende il movimento estremamente fluido. Per i giocatori professionisti di titoli competitivi come sparatutto e MOBA, anche un vantaggio minimo può fare la differenza. LG sottolinea infatti che il monitor è progettato per gli eSport, rivolgendosi a chi cerca la massima reattività, sia nei videogiochi sia in attività che richiedono aggiornamenti rapidissimi dello schermo.

Il pannello misura 24,5 pollici e utilizza tecnologia IPS, una scelta che dovrebbe garantire angoli di visione più ampi e una resa cromatica migliore rispetto ai tradizionali pannelli TN spesso usati nei monitor eSport. Oltre alle specifiche tecniche, il monitor adotta un supporto dal design minimalista, integra un gancio per appendere le cuffie e dispone di un sistema di illuminazione personalizzabile.

Non mancano funzioni basate sull'intelligenza artificiale. La tecnologia AI Scene Optimization regola automaticamente i parametri dell'immagine in base al genere del gioco, mentre AI Sound promette un audio spaziale più realistico e comunicazioni vocali più chiare con cuffie compatibili. In questo caso l'IA non incide sulle prestazioni pure del pannello, ma agisce soprattutto su qualità visiva e sonora per adattare il monitor al contenuto visualizzato.

LG non ha ancora comunicato il prezzo ufficiale del nuovo UltraGear 25G590B, ma ha confermato che la sua uscita è prevista nella seconda metà del 2026. Voi che cosa ne pensate? Acquistereste un pannello da 1.000 Hz o preferita maggiore risoluzione o display OLED? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.