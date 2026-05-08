TCL mostra un display laptop da 0,01Hz: così i notebook potrebbero consumare molto meno

I produttori di display continuano a cercare nuove soluzioni per migliorare l'autonomia dei notebook senza sacrificare fluidità e qualità visiva. Durante il SID Display Week 2026, TCL CSOT ha mostrato una tecnologia che potrebbe spingere questo concetto molto oltre gli attuali pannelli a refresh variabile.
L'azienda ha infatti presentato un display LCD Oxide da 14 pollici in grado di funzionare con frequenze di aggiornamento comprese tra 0,01Hz e 120Hz. La particolarità non riguarda soltanto il valore minimo raggiunto, ma soprattutto il modo in cui il pannello gestisce le diverse aree dello schermo.
TCL CSOT punta su refresh differenziato e consumi ridotti
La tecnologia sviluppata da TCL CSOT si basa su un sistema chiamato Adaptive Partition Refresh Rate, abbreviato ARR. In pratica, il pannello può aggiornare sezioni differenti dello schermo a frequenze diverse nello stesso momento.
Questo significa che elementi statici come documenti, desktop o immagini potrebbero scendere fino a 0,01Hz, aggiornandosi una sola volta ogni 100 secondi. Contemporaneamente, finestre video, animazioni o cursori potrebbero continuare a funzionare fino a 120Hz mantenendo fluidità elevata.
Per ottenere questo risultato, TCL utilizza una gestione a partizioni del pannello. L'azienda spiega che la suddivisione orizzontale viene controllata a livello delle righe, mentre quella verticale sfrutta circuiti Chip-on-Glass e gestione software dedicata. In sostanza, il display riesce a capire quali zone richiedono aggiornamenti continui e quali invece possono restare quasi ferme senza impatto visivo percepibile.
La tecnologia si basa inoltre su pannelli Oxide TFT ad alta mobilità elettronica. TCL dichiara valori fino a 50 cm²/V·s, parametro che indica la velocità di movimento degli elettroni nel backplane del display e non un processo produttivo in nanometri. Secondo l'azienda, questa soluzione potrebbe ridurre i consumi energetici dello schermo fino al 50%.
Uno degli aspetti più interessanti riguarda proprio l'autonomia dei notebook. Alcuni modelli recenti, come determinate configurazioni della gamma XPS di Dell con pannelli Oxide di LG Display, utilizzano già modalità a 1Hz per diminuire il consumo energetico nelle schermate statiche. TCL CSOT prova ora a portare il concetto ancora più avanti, evitando di abbassare la frequenza dell'intero schermo.
L'idea potrebbe risultare particolarmente utile nei sistemi operativi moderni, dove molte aree dell'interfaccia restano statiche per lunghi periodi mentre piccoli elementi continuano a muoversi. Pensiamo a notifiche, puntatore del mouse, video in finestra o widget attivi. Con ARR, soltanto le zone realmente dinamiche continuerebbero ad aggiornarsi rapidamente.
Naturalmente restano diversi interrogativi aperti. Una gestione così frammentata del refresh potrebbe richiedere ottimizzazioni importanti lato driver grafici e sistema operativo, soprattutto per evitare problemi di sincronizzazione, flickering o incompatibilità con le tecnologie adaptive sync tradizionali.
TCL sostiene comunque di aver già affrontato problematiche legate a uniformità della luminosità e sfarfallii durante il funzionamento a bassissima frequenza. La produzione di massa della tecnologia Oxide ad altissima mobilità dovrebbe iniziare nel corso del 2026.
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