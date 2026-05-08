Sei alla ricerca di un nuovo mouse? Il Rivals 3 targato SteelSeries è in promo su Amazon: 18.000 DPI e batteria XL

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante e allettante che fa calare il prezzo del mouse SteelSeries Rivals 3: l'offerta prevede uno sconto attivo del 17% per un costo totale e finale d'acquisto di 49,99€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: SteelSeries Rival 3 è un mouse da gaming progettato per offrire velocità, precisione e massima versatilità. Grazie al sistema Dual Wireless, il dispositivo permette di passare rapidamente dalla connessione wireless a 2,4 GHz al Bluetooth, ideale per collegarsi ad altri dispositivi senza bisogno di adattatori aggiuntivi.
Ulteriori dettagli sul mouse
Uno dei punti di forza del mouse è la rapidità di risposta: con una latenza dei clic di appena 1,9 millisecondi, il Rival 3 Wireless Gen 2 garantisce un controllo immediato durante le partite più intense. A questo si aggiunge il sensore ottico TrueMove Air da 18K, sviluppato per assicurare un tracciamento preciso e fedele ai movimenti della mano, fondamentale nei giochi competitivi.
SteelSeries punta anche sulla resistenza nel tempo, grazie a switch progettati per supportare fino a 60 milioni di clic mantenendo la stessa risposta tattile nel corso degli anni. L'autonomia è un altro elemento centrale: il mouse può raggiungere fino a 200 ore di utilizzo in modalità wireless a 2,4 GHz e fino a 450 ore tramite Bluetooth.
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