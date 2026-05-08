Il controller GameSir con licenza ufficiale e compatibile con Xbox e PC è in promo su Amazon: acquistalo (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del controller GameSir con licenza ufficiale e compatibile con Xbox e PC: lo sconto attivo è del 23% e il costo finale è di 46,40€ (circa 2€ sopra al minimo storico). Puoi acquistarlo cliccando su questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente dal banner qui sotto: Dotato di licenza ufficiale Xbox, il dispositivo è compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One e PC, garantendo un'esperienza di gioco completa su più piattaforme. Uno degli elementi principali del controller è la presenza degli stick analogici con tecnologia Hall Effect anti-deriva.