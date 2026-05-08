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Il controller GameSir con licenza ufficiale e compatibile con Xbox e PC è in promo su Amazon: acquistalo (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare quasi al minimo storico il prezzo del controller GameSir con licenza ufficiale e compatibile con Xbox e PC.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   08/05/2026
Controller GameSir

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del controller GameSir con licenza ufficiale e compatibile con Xbox e PC: lo sconto attivo è del 23% e il costo finale è di 46,40€ (circa 2€ sopra al minimo storico). Puoi acquistarlo cliccando su questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente dal banner qui sotto: Dotato di licenza ufficiale Xbox, il dispositivo è compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One e PC, garantendo un'esperienza di gioco completa su più piattaforme. Uno degli elementi principali del controller è la presenza degli stick analogici con tecnologia Hall Effect anti-deriva.

Ulteriori dettagli sul controller

Grazie ai sensori magnetici senza contatto, gli stick riducono l'usura nel tempo e prevengono il fastidioso fenomeno del drifting, assicurando movimenti più precisi e una maggiore durata. Inoltre, tramite l'app GameSir è possibile regolare la zona morta degli analogici fino a ottenere una risposta praticamente immediata.

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Il GameSir G7 SE offre anche pulsanti posteriori mappabili, ideali per personalizzare i comandi e ottenere un vantaggio competitivo nei giochi online.

I grilletti analogici Hall Effect possono inoltre passare da una corsa tradizionale a una risposta ultra rapida simile al clic di un mouse, perfetta per sparatutto e titoli competitivi. Il colore di questa particolare versione è "Purple".

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