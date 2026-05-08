Crimson Desert riceverà presto un altro aggiornamento corposo con nuove cavalcature e funzionalità

Prosegue senza sosta il massiccio supporto post‑lancio di Crimson Desert . Pearl Abyss è tornata sui social per anticipare che un nuovo aggiornamento è ormai imminente e verrà pubblicato nel giro di pochi giorni. Il team ha anche condiviso alcune prime informazioni sulle novità in arrivo, confermando che si tratterà di un update particolarmente ricco.

Pubblicazione già durante il fine settimana

Al momento Pearl Abyss non ha indicato una data precisa per la pubblicazione dell'aggiornamento, ma considerando il ritmo serrato con cui lo studio sta pubblicando patch e nuove funzionalità, è plausibile che l'update possa arrivare già nel weekend o all'inizio della prossima settimana.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Rimanendo in tema, Pearl Abyss di recente ha spiegato qual è il "segreto" che permette agli sviluppatori di pubblicare aggiornamenti di grosse dimensioni rapidamente. Vale la pena ricordare che la precedente patch 1.05 aveva introdotto la Rivincita dei Boss, il sistema dei Nuovi Blocchi e una lunga serie di miglioramenti tecnici e di gameplay.