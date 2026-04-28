Crimson Desert fa meglio di Elden Ring nel mantenere attratti i giocatori

Secondo i dati di SteamDB, il gioco di Pearl Abyss sta facendo meglio di Elden Ring su questo fronte, come fatto notare da Forbes, registrando un fisiologico calo dopo il lancio ma riuscendo in ogni caso, a distanza di un mese dall'uscita, a mantenere circa il 50% dei giocatori al lancio, in termini di picco di utenti online.

Crimson Desert non solo sta andando decisamente bene sul fronte delle vendite, ma sembra sia anche in grado di mantenere attratti i giocatori in maniera notevole a guardare i numeri di Steam, considerando che si tratta di un gioco single player.

Grazie anche a un gran supporto da Pearl Abyss

Elden Ring, per fare un paragone con un altro gioco single player di notevole entità, ebbe un calo decisamente più netto dopo il lancio, ma bisogna anche dire che i numeri erano alquanto diversi: il gioco FromSoftware fece registrare un picco di quasi 1 milione di giocatori online all'epoca ed è naturale che il calo successivo sia più repentino.

In ogni caso, questo dimostra come Crimson Desert non sia propriamente un fenomeno effimero, e a questa persistenza dei giocatori probabilmente contribuisce anche il grande supporto dimostrato finora dagli sviluppatori.

Pearl Abyss ha infatti continuato ad aggiornare il gioco in maniere costante dopo l'uscita, correggendo vari problemi tecnici ma aggiungendo anche nuovi contenuti ed elementi, arricchendolo sensibilmente di volta in volta.

Tutto questo ha portato il gioco ad essere addirittura elogiato dal Primo Ministro della Corea del Sud come importante elemento culturale, con il team che ha pagato un bonus di 5.000 dollari a tutti i dipendenti, come ricompensa per il successo raggiunto.