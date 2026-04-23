Crimson Desert è stato aggiornato ancora, con l'aggiunta dei livelli di difficoltà

Pearl Abyss ha aggiornato ancora il suo gioco di ruolo d'azione Crimson Desert , pubblicando la Patch 1.04.00 , già disponibile per gli utenti Steam su PC (e in arrivo a brevissimo anche su Mac). L'aggiornamento non si limita a limare i difetti, ma introduce tante novità sostanziali che cambiano il modo in cui i giocatori affrontano l'avventura, gestiscono le proprie risorse e interagiscono con il mondo di gioco. In particolare, arrivano i livelli di difficoltà .

La novità più attesa è senza dubbio l'introduzione dei livelli di difficoltà (Facile, Normale, Difficile). Se la modalità "Normale" mantiene l'esperienza vissuta finora, la "Facile" viene incontro ai giocatori che preferiscono l'esplorazione con pochi scossoni, allargando le finestre temporali per "Parata" e "Schivata" e riducendo l'aggressività dei nemici. La modalità Difficile, invece, è stata pensata per i giocatori che vogliono una sfida più alta, magari rigiocando l'intera campagna.

Scegliendo questa opzione, non solo i mostri saranno più letali e veloci, ma il tempismo per difendersi sarà ridotto al minimo. Inoltre, il gioco modifica un elemento essenziale: gli effetti curativi del cibo non saranno più istantanei, ma si attiveranno solo al termine dell'animazione di consumo, costringendo i giocatori a modificare alcune strategie. E per chi non ne ha mai abbastanza, gli sviluppatori hanno anticipato l'imminente arrivo di una funzione per combattere di nuovo contro i boss.

Un'ottima notizia per gli accumulatori seriali: i problemi di spazio sono un ricordo del passato. Il nuovo sistema abitativo introduce il "Deposito rinforzato per materiali" (ben 1.000 slot) e i comodissimi "Refrigeratori del Kuku" (in due varianti) per conservare il cibo. La vera chicca? I materiali e gli ingredienti stivati in questi depositi potranno essere utilizzati per il crafting o la cucina in qualsiasi momento, senza doverli spostare nell'inventario. A questo si aggiungono il "Deposito di cimeli" per gli oggetti delle quest e un "Guardaroba" componibile per conservare gli abiti.

Sempre in tema di housing, ora è possibile modificare la planimetria della propria dimora tramite l'opzione "Seleziona Casa", sbloccando spazi via via più ampi ("Casa compatta", "Casa standard", "Casa spaziosa" e "Casa spaziosa di Pailune") in base all'espansione dell'accampamento dei Mantogrigio. L'interfaccia dell'inventario stessa è stata svecchiata con l'introduzione di comode schede di categoria e una vitale funzione "Blocca" per non vendere per sbaglio i propri tesori.

Esplorare Pywel sarà un affare meno solitario. I cieli e le terre si popolano di nuovi animali da compagnia, tra cui diverse specie di uccelli e cinque nuovi tipi di gatti. Sarà possibile fare amicizia con i volatili nutrendoli tramite un nuovo oggetto, il "Sotdae del legame", che aumenterà il loro livello di Fiducia. Inoltre, le cavalcature e i pet potranno finalmente essere rinominati, e l'"Heuklang dell'Abisso" entra ufficialmente nel roster degli animali da compagnia.

Una nota di colore arriva direttamente dai feedback della community: un bug che bloccava i gatti sulla spalla del giocatore è stato trasformato in una feature ufficiale. Equipaggiando il nuovo accessorio "Sigillo della solidarietà", il vostro felino rimarrà comodamente appollaiato sulla vostra spalla durante l'esplorazione.

Per il resto ci sono stati tanti ribilanciamenti e hotfix, per un gioco decisamente più rifinito rispetto a quando lo abbiamo recensito.