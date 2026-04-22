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Crimson Desert fuori dalla top 10 USA di aprile, bene Marathon e Pokémon Pokopia

Le classifiche USA di aprile mostrano gli ottimi risultati di MLB The Show 2026, WWE 2K26, Marathon e Pokémon Pokopia.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   22/04/2026
MLB The Show 2026

Mat Piscatella, analista della compagnia Circana, che si occupa di tracciare l'industria dei videogiochi USA, ha pubblicato i dati relativi alle vendite dei videogiochi ad aprile 2026. Il più venduto del mese è MLB: The Show 26 di Sony, serie dedicata al baseball che da noi non ha alcuna presa, ma che negli Stati Uniti va sempre molto bene. Seguono Resident Evil: Requiem, che continua a vendere e le new entry WWE 2K26, Marathon e Pokémon Pokopia. Da notare che Nintendo non ha fornito le vendite digitali di quest'ultimo, che quindi ptrebbe aver fatto meglio di quanto appaia nella classifica.

Le altre new entry sono Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, che ha debuttato in settima posizione, e Crimson Desert, fermo in quindicesima posizione. Comunque sia, anche nel caso del gioco di Pearl Abyss non sono state comunicate le vendite digitali, quindi la posizione effettiva potrebbe essere ampiamente sottostimata.

I giochi più venduti di aprile in USA

Ma ora bando alle ciance e vediamo la classifica dei giochi più venduti di aprile in USA.

Marathon non sembra stia andando male
Marathon non sembra stia andando male

Marzo 2026 USA - I 20 giochi più venduti (fisico e digitale completo da Nintendo eShop, PlayStation, Xbox e PC per gli editori del Digital Leader Panel), classificati per fatturato
Periodo di riferimento: 01/03/2026 - 04/04/2026
Posizione Posizione mese precedente Titolo Editore
1NUOVOMLB: The Show 26^Editori multipli di videogiochi
21Resident Evil: RequiemCapcom USA
3NUOVOWWE 2K26Take-Two Interactive
4NUOVOMarathon (2026)Sony (Corp)
5NUOVOPokemon: Pokopia*Nintendo
63Call of Duty: Black Ops 7Microsoft (Corp)
7NUOVOMonster Hunter Stories 3: Twisted ReflectionCapcom USA
82NBA 2K26Take-Two Interactive
94Minecraft^Editori multipli di videogiochi
106EA Sports FC 26Electronic Arts
1110Grand Theft Auto VTake-Two Interactive
127Battlefield 6Electronic Arts
1312Red Dead Redemption IITake-Two Interactive
1415Ghost of YoteiSony (Corp)
15NUOVOCrimson Desert*Pearl Abyss
165Helldivers IISony (Corp)
17165Death Stranding 2: On the BeachSony (Corp)
1819Pokemon Legends: Z-A*Nintendo
1975Mario Kart World*Nintendo
208Madden NFL 26Electronic Arts
* Le vendite digitali non sono incluse per i titoli contrassegnati
^ Le vendite digitali su piattaforme Nintendo non sono incluse
^^ Le vendite digitali su piattaforme Xbox e Nintendo non sono incluse
Copyright 2026. Circana, LLC

I giochi più venduti del 2026 finora negli USA

Per quanto riguarda i giochi più venduti nel corso dell'anno, troviamo in testa Resident Evil: Requiem, seguito da MLB: The Show 26, WWE 2K26, NBA 2K26 e Call of Duty: Black Ops 7. Marathon appare in sesta posizione.

Crimson Desert si prepara a ricevere un importante aggiornamento Crimson Desert si prepara a ricevere un importante aggiornamento

2026 (da inizio anno) USA - I 20 giochi più venduti (fisico e digitale completo da Nintendo eShop, PlayStation, Xbox e PC per gli editori del Digital Leader Panel), classificati per fatturato
Periodo di riferimento: 01/04/2026 - 04/04/2026
Posizione Posizione mese precedente Titolo Editore
11Resident Evil: RequiemCapcom USA
2NUOVOMLB: The Show 26^^Editori multipli di videogiochi
3NUOVOWWE 2K26Take-Two Interactive
42NBA 2K26Take-Two Interactive
53Call of Duty: Black Ops 7Microsoft (Corp)
6NUOVOMarathon (2026)Sony (Corp)
75Minecraft^Editori multipli di videogiochi
86EA Sports FC 26Electronic Arts
97Battlefield 6Electronic Arts
104Madden NFL 26Electronic Arts
118Grand Theft Auto VTake-Two Interactive
12NUOVOPokemon: Pokopia*Nintendo
139Red Dead Redemption IITake-Two Interactive
1410Helldivers IISony (Corp)
15NUOVOMonster Hunter Stories 3: Twisted ReflectionCapcom USA
1613Ghost of YoteiSony (Corp)
1711Forza Horizon 5Microsoft (Corp)
1816Pokemon Legends: Z-A*Nintendo
1921Elden RingBandai Namco Entertainment
2019Split FictionElectronic Arts
* Le vendite digitali non sono incluse per i titoli contrassegnati
^ Le vendite digitali su piattaforme Nintendo non sono incluse
^^ Le vendite digitali su piattaforme Xbox e Nintendo non sono incluse
Copyright 2026. Circana, LLC

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