Crimson Desert fuori dalla top 10 USA di aprile, bene Marathon e Pokémon Pokopia

Mat Piscatella, analista della compagnia Circana, che si occupa di tracciare l'industria dei videogiochi USA, ha pubblicato i dati relativi alle vendite dei videogiochi ad aprile 2026. Il più venduto del mese è MLB: The Show 26 di Sony, serie dedicata al baseball che da noi non ha alcuna presa, ma che negli Stati Uniti va sempre molto bene. Seguono Resident Evil: Requiem, che continua a vendere e le new entry WWE 2K26, Marathon e Pokémon Pokopia. Da notare che Nintendo non ha fornito le vendite digitali di quest'ultimo, che quindi ptrebbe aver fatto meglio di quanto appaia nella classifica.

Le altre new entry sono Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, che ha debuttato in settima posizione, e Crimson Desert, fermo in quindicesima posizione. Comunque sia, anche nel caso del gioco di Pearl Abyss non sono state comunicate le vendite digitali, quindi la posizione effettiva potrebbe essere ampiamente sottostimata.