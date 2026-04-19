Crimson Desert si prepara a ricevere un importante aggiornamento

Crimson Desert riceverà un nuovo, importante aggiornamento nel corso della prossima settimana, e gli sviluppatori di Pearl Abyss hanno pubblicato un post per illustrare le novità che verranno introdotte nel gioco per l'occasione.
"Stiamo preparando il nostro prossimo update, che includerà diverse funzionalità menzionate nel Dev Update della scorsa settimana, fra cui l'aggiunta di preset per tastiera / mouse e controller, impostazioni di difficoltà, schede per categoria nell'inventario e altro ancora", hanno scritto gli autori.
"Vogliamo prenderci il tempo necessario per testare e rifinire tutto prima di pubblicare l'aggiornamento, cosa che prevediamo di fare nel corso della prossima settimana", continua il messaggio pubblicato da Pearl Abyss.
"Inoltre, alla luce dei miglioramenti alla qualità degli scenari in lontananza che stiamo introducendo, le dimensioni di questa patch saranno maggiori rispetto alle precedenti."
Un grande impegno post-lancio
Come ricorderete, nella nostra recensione di Crimson Desert abbiamo parlato dei pregi del titolo sviluppato da Pearl Abyss ma anche delle diverse criticità che lo affliggevano al lancio, e pare che lo studio abbia preso molto seriamente i feedback arrivati tanto dalla critica quanto dagli utenti.
Per diversi giorni abbiamo assistito alla pubblicazione di update molto frequenti, ma ora lo studio vuole prendersi un po' più di tempo per curare in maniera particolare la rifinitura dei contenuti, nell'ambito di un percorso che di certo ci accompagnerà ancora a lungo.