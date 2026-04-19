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Crimson Desert si prepara a ricevere un importante aggiornamento

La settimana prossima arriverà un nuovo, importante aggiornamento di Crimson Desert e gli sviluppatori del gioco hanno parlato delle novità che verranno introdotte.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   19/04/2026
Damiane in Crimson Desert
Crimson Desert
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Crimson Desert riceverà un nuovo, importante aggiornamento nel corso della prossima settimana, e gli sviluppatori di Pearl Abyss hanno pubblicato un post per illustrare le novità che verranno introdotte nel gioco per l'occasione.

"Stiamo preparando il nostro prossimo update, che includerà diverse funzionalità menzionate nel Dev Update della scorsa settimana, fra cui l'aggiunta di preset per tastiera / mouse e controller, impostazioni di difficoltà, schede per categoria nell'inventario e altro ancora", hanno scritto gli autori.

"Vogliamo prenderci il tempo necessario per testare e rifinire tutto prima di pubblicare l'aggiornamento, cosa che prevediamo di fare nel corso della prossima settimana", continua il messaggio pubblicato da Pearl Abyss.

The Blood of Dawnwalker sarà un gioco "diverso", come Clair Obscur e Crimson Desert The Blood of Dawnwalker sarà un gioco diverso, come Clair Obscur e Crimson Desert

"Inoltre, alla luce dei miglioramenti alla qualità degli scenari in lontananza che stiamo introducendo, le dimensioni di questa patch saranno maggiori rispetto alle precedenti."

Un grande impegno post-lancio

Come ricorderete, nella nostra recensione di Crimson Desert abbiamo parlato dei pregi del titolo sviluppato da Pearl Abyss ma anche delle diverse criticità che lo affliggevano al lancio, e pare che lo studio abbia preso molto seriamente i feedback arrivati tanto dalla critica quanto dagli utenti.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Per diversi giorni abbiamo assistito alla pubblicazione di update molto frequenti, ma ora lo studio vuole prendersi un po' più di tempo per curare in maniera particolare la rifinitura dei contenuti, nell'ambito di un percorso che di certo ci accompagnerà ancora a lungo.

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