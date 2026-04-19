Neverness to Everness ha un trailer di lancio pieno di personaggi

Neverness to Everness è stato mostrato con il suo trailer di lancio da Hotta Studio e Perfect World Games, quando mancano ormai pochi giorni al debutto del gioco su PC, PS5, iOS e Android, atteso per il 29 aprile in occidente.
Al comando di un Appraiser, un agente deputato a controllare le pericolose anomalie che ormai da tempo minano la tranquillità della città di Hetereau, in Neverness to Everness dovremo partire dall'hub dell'Eibon Antique Shop e partire di volta in volta per completare nuovi e complicati incarichi.
Al nostro fianco avremo numerosi compagni, ognuno dotato di abilità peculiari e di un'estetica davvero accattivante, che interpreta al meglio lo stile anime del gioco: potremo alternarci al comando dei diversi personaggi in qualsiasi momento.
La meccanica dello switch viene valorizzata in particolar modo durante i combattimenti, estremamente frenetici e spettacolari, in cui potremo colpire le misteriose creature legate alle anomalie con combinazioni devastanti e mosse speciali anche combinate.
Le collaborazioni musicali
Abbiamo provato Neverness to Everness durante la beta e siamo curiosi di scoprire in che maniera gli sviluppatori hanno arricchito e migliorato l'esperienza in vista del lancio ufficiale, fissato come detto al 29 aprile su PC, PS5, iOS e Android.
Contestualmente alla pubblicazione del trailer, gli sviluppatori hanno anche annunciato le collaborazioni musicali del gioco, che includerà nella propria colonna sonora diversi brani provenienti da altri titoli:
- Persona 5 Royal
- "Beneath the Mask -rain-"
- "Life Will Change"
- Persona 5: The Phantom X
- "Ambitions and Visions"
- "Show Stealer"
- "Wake Up Your Hero"
- "Desire Surrender"
- "Deep Zone"
- "Last Strike"
- "Rage Education"
- "Gone With The Storm"
- "Star Shine"
- "Paradisum"
- Tower of Fantasy
- "Chocolate"
- "Go, Chaser"
- "In The Light"
- "Meant To Be"
- "New World"
- "The Seed of Dreams"
- "Mirafleur Hall"
- "A Midsummer Night's Dream"