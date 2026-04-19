Neverness to Everness ha un trailer di lancio pieno di personaggi

La meccanica dello switch viene valorizzata in particolar modo durante i combattimenti, estremamente frenetici e spettacolari , in cui potremo colpire le misteriose creature legate alle anomalie con combinazioni devastanti e mosse speciali anche combinate.

Neverness to Everness ha una data di uscita ufficiale su PC, PS5, iOS e Android

Al nostro fianco avremo numerosi compagni, ognuno dotato di abilità peculiari e di un'estetica davvero accattivante, che interpreta al meglio lo stile anime del gioco : potremo alternarci al comando dei diversi personaggi in qualsiasi momento.

Al comando di un Appraiser , un agente deputato a controllare le pericolose anomalie che ormai da tempo minano la tranquillità della città di Hetereau, in Neverness to Everness dovremo partire dall'hub dell'Eibon Antique Shop e partire di volta in volta per completare nuovi e complicati incarichi.

Neverness to Everness è stato mostrato con il suo trailer di lancio da Hotta Studio e Perfect World Games, quando mancano ormai pochi giorni al debutto del gioco su PC, PS5, iOS e Android, atteso per il 29 aprile in occidente.

Le collaborazioni musicali

Abbiamo provato Neverness to Everness durante la beta e siamo curiosi di scoprire in che maniera gli sviluppatori hanno arricchito e migliorato l'esperienza in vista del lancio ufficiale, fissato come detto al 29 aprile su PC, PS5, iOS e Android.

Contestualmente alla pubblicazione del trailer, gli sviluppatori hanno anche annunciato le collaborazioni musicali del gioco, che includerà nella propria colonna sonora diversi brani provenienti da altri titoli: