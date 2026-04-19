1

Neverness to Everness ha un trailer di lancio pieno di personaggi

Hotta Studio e Perfect World Games hanno pubblicato il trailer di lancio di Neverness to Everness, l'action RPG a base open world che sarà disponibile a partire dal 29 aprile.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   19/04/2026
Uno dei personaggi di Neverness to Everness
Neverness to Everness
Neverness to Everness
News Video Immagini

Neverness to Everness è stato mostrato con il suo trailer di lancio da Hotta Studio e Perfect World Games, quando mancano ormai pochi giorni al debutto del gioco su PC, PS5, iOS e Android, atteso per il 29 aprile in occidente.

Al comando di un Appraiser, un agente deputato a controllare le pericolose anomalie che ormai da tempo minano la tranquillità della città di Hetereau, in Neverness to Everness dovremo partire dall'hub dell'Eibon Antique Shop e partire di volta in volta per completare nuovi e complicati incarichi.

Al nostro fianco avremo numerosi compagni, ognuno dotato di abilità peculiari e di un'estetica davvero accattivante, che interpreta al meglio lo stile anime del gioco: potremo alternarci al comando dei diversi personaggi in qualsiasi momento.

Neverness to Everness ha una data di uscita ufficiale su PC, PS5, iOS e Android Neverness to Everness ha una data di uscita ufficiale su PC, PS5, iOS e Android

La meccanica dello switch viene valorizzata in particolar modo durante i combattimenti, estremamente frenetici e spettacolari, in cui potremo colpire le misteriose creature legate alle anomalie con combinazioni devastanti e mosse speciali anche combinate.

Le collaborazioni musicali

Abbiamo provato Neverness to Everness durante la beta e siamo curiosi di scoprire in che maniera gli sviluppatori hanno arricchito e migliorato l'esperienza in vista del lancio ufficiale, fissato come detto al 29 aprile su PC, PS5, iOS e Android.

Contestualmente alla pubblicazione del trailer, gli sviluppatori hanno anche annunciato le collaborazioni musicali del gioco, che includerà nella propria colonna sonora diversi brani provenienti da altri titoli:

  • Persona 5 Royal
    • "Beneath the Mask -rain-"
    • "Life Will Change"
  • Persona 5: The Phantom X
    • "Ambitions and Visions"
    • "Show Stealer"
    • "Wake Up Your Hero"
    • "Desire Surrender"
    • "Deep Zone"
    • "Last Strike"
    • "Rage Education"
    • "Gone With The Storm"
    • "Star Shine"
    • "Paradisum"
  • Tower of Fantasy
    • "Chocolate"
    • "Go, Chaser"
    • "In The Light"
    • "Meant To Be"
    • "New World"
    • "The Seed of Dreams"
    • "Mirafleur Hall"
    • "A Midsummer Night's Dream"
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Neverness to Everness ha un trailer di lancio pieno di personaggi