Tomb Raider: Legacy of Atlantis potrebbe essere a buon punto, secondo un indizio

A dire il vero, la fonte in questione non riferisce chiaramente chi sia lo sviluppatore in questione, dunque pur assicurando che si tratta di informazioni pubbliche consultabili da tutti la verifica dell'informazione non è semplice al momento.

La questione viene riferita dall'account X Universo Croft, che ha rilevato una variazione effettuata sul curriculum di un lead narrative designer impegnato sul nuovo gioco della serie di Crystal Dynamics, il quale a quanto pare avrebbe concluso il suo lavoro.

Conclusa tutta la parte sulla narrazione?

Secondo quanto riferito, pare che questo narrative lead designer abbia concluso di recente i lavori su Tomb Raider: Legacy of Atlantis, cosa che fa pensare che gli elementi narrativi del gioco siano a questo punto conclusi.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Questo non rappresenta un'informazione molto precisa, ma quantomeno dimostra che lo sviluppo ha superato la fase di costruzione della storia e si trova probabilmente in uno stato piuttosto avanzato.

Tomb Raider Legacy of Atlantis è stato annunciato ai The Game Awards dell'anno scorso e non ha ancora una data di uscita ma dovrebbe uscire nel corso del 2026, dunque è chiaro che i lavori debbano essere a buon punto, per poter rispettare tale finestra temporale.

D'altra parte, in mancanza di altre informazioni, non è da escludere che il titolo in questione possa essere spostato al 2027, dunque non si può essere sicuri sullo stato dello sviluppo attuale.

Di recente, abbiamo saputo che Tomb Raider: Legacy of Atlantis, in quanto vero e proprio remake del primo capitolo, riproporrà scene storiche in forma moderna, anche quella celebre del T-Rex.