Tomb Raider: Legacy of Atlantis potrebbe essere stato rinviato al 2027, per alcune voci

Dopo la presentazione avvenuta nel corso dei The Game Awards lo scorso dicembre, Tomb Raider: Legacy of Atlantis è rimasto un oggetto alquanto misterioso, non avendo più ricevuto informazioni o aggiornamenti, dunque non stupisce più di tanto il fatto che aumentino le voci di corridoio che sostengono di un suo possibile rinvio al 2027.

È una questione emersa a più riprese in quest'ultimo periodo, e il fatto che non si siano avute ulteriori notizie su un gioco di questa portata che dovrebbe essere previsto per quest'anno non fa che incrementare i dubbi sulla tempistica di lancio, che potrebbe effettivamente aver subito una variazione importante.

Il rumor più recente arriva dall'account Tombs, Teas and Trauma su Instagram, specializzato proprio nella celebre serie di videogiochi in questione, a ribadire l'idea del ritardo nell'uscita.