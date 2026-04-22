Tomb Raider: Legacy of Atlantis potrebbe essere stato rinviato al 2027, per alcune voci

Dopo la presentazione avvenuta nel corso dei The Game Awards lo scorso dicembre, Tomb Raider: Legacy of Atlantis è rimasto un oggetto alquanto misterioso, non avendo più ricevuto informazioni o aggiornamenti, dunque non stupisce più di tanto il fatto che aumentino le voci di corridoio che sostengono di un suo possibile rinvio al 2027.
È una questione emersa a più riprese in quest'ultimo periodo, e il fatto che non si siano avute ulteriori notizie su un gioco di questa portata che dovrebbe essere previsto per quest'anno non fa che incrementare i dubbi sulla tempistica di lancio, che potrebbe effettivamente aver subito una variazione importante.
Il rumor più recente arriva dall'account Tombs, Teas and Trauma su Instagram, specializzato proprio nella celebre serie di videogiochi in questione, a ribadire l'idea del ritardo nell'uscita.
Spostato sia Legacy of Atlantis che Catalyst?
All'epoca della presentazione con trailer avvenuta durante i The Game Awards 2025, era stato riferito che Tomb Raider: Legacy of Atlantis era previsto uscire nel corso del 2026, ma ancora non ci sono state ulteriori precisazioni sulla tempistica di uscita.
La voce in questione parla di un nuovo trailer del gioco che dovrebbe essere pubblicato a giugno, il quale confermerà il posticipo deciso per l'uscita del gioco.
In base a quanto riportato, Tomb Raider: Legacy of Atlantis sarebbe ora previsto per il 12 febbraio 2027, con la data di uscita che dovrebbe essere annunciata proprio all'interno del trailer in questione, che potrebbe andare in scena durante la Summer Game Fest o l'Xbox Games Showcase, considerando la tempistica.
Tutto questo fa pensare che anche Tomb Raider: Catalyst, il nuovo capitolo confermato proprio insieme al remake Legacy of Atlantis, possa a questo punto essere posticipato: era infatti previsto per il 2027, ma difficilmente i due capitoli potrebbero uscire nello stesso anno, dunque potrebbe venire spostato al 2028. Ovviamente si tratta comunque di voci di corridoio e congetture, al momento.