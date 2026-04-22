Kiki Wolfkill, storica producer di Halo, ha lasciato Microsoft e Xbox in questi giorni

In particolare, era una delle responsabili della recente serie TV di Halo , ambito in cui si stava specializzando dopo aver lavorato nello sviluppo vero e proprio di videogiochi.

Si tratta di una veterana dell'industria che è stata in Microsoft per ben 28 anni , partendo dalle prime produzioni videoludiche della compagnia per poi specializzarsi in particolare sulla serie Halo all'interno di 343 Industries e poi concentrandosi sulle operazioni di traduzione in altri prodotti mediatici.

Microsoft perde un pezzo storico con l'uscita di scena di Kiki Wolfkill , producer legata alla serie Halo che ha guidato anche le operazioni transmedia sul franchise, la quale ha deciso di lasciare Xbox e la compagnia in questi giorni.

Una lunga carriera dagli inizi di Xbox

Non sappiamo dove approderà Wolfkill dopo la conclusione del suo lungo mandato in Microsoft, ma sembra che si tratti di qualcosa di piuttosto diverso e di cui la producer è molto felice, in attesa di ulteriori informazioni.

Kiki Wolfkill vicino a un Warthog

"Sono davvero grata per le opportunità che Microsoft mi ha offerto e per la carriera che mi ha permesso di costruire in un settore che amo", ha scritto la Wolfkill nel messaggio in cui annuncia il suo abbandono della compagnia.

"Allo stesso tempo, c'è una parte di me al di fuori di Microsoft che non vedo l'ora di far crescere ed evolvere. Ho così tante cose da mettere in pratica e un impatto ancora maggiore da lasciare, e non potrei essere più motivata ad affrontare la prossima sfida!"

Kiki Wolfkill è entrata in Microsoft Game Studios nel 1998 lavorando come art lead in Midtown Madness ed è stata poi promossa ad art director, lavorando anche a Project Gotham Racing e Fable. Passata a 343 Industries, è stata executive producer di Halo 4 per poi passare alle operazioni di conversione del franchise in altri media.