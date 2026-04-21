Xbox Game Pass cala di prezzo, ma i futuri Call of Duty non arriveranno più al "Day One"

Arrivano grosse novità per gli abbonati a Xbox e PC Game Pass . Microsoft ha annunciato oggi un'importante rimodulazione del servizio: da un lato una corposa riduzione dei prezzi delle varie fasce di abbonamento, dall'altro un drastico cambio di strategia per la serie Call of Duty.

Call of Duty è fuori

Il rovescio della medaglia riguarda però le future uscite del celebre sparatutto targato Activision. A partire da quest'anno, i nuovi capitoli di Call of Duty non saranno più inclusi al lancio su Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Per vederli approdare nel catalogo in abbonamento, i giocatori dovranno attendere circa un anno, ovvero fino al periodo natalizio successivo all'uscita, quando sarà lanciato il Call of Duty successivo.

I Call of Duty non arriveranno più su Game Pass al lancio

La compagnia ha comunque precisato che i titoli della saga già presenti nella libreria del Game Pass non saranno toccati e continueranno a essere giocabili.

L'azienda ci ha tenuto a rassicurare la sua community, confermando che i vantaggi storici del servizio rimarranno intatti. Gli abbonati Ultimate continueranno ad avere accesso a centinaia di giochi su console e PC, ai bonus in-game, al multiplayer online e alle altre grandi uscite previste per il "Day One".

A margine dell'annuncio, in cui si invita l'utenza a consultare le pagine ufficiali per gestire i propri piani di abbonamento, i vertici Xbox hanno motivato questa virata strategica con una dichiarazione ufficiale: "I nostri giocatori coprono un'ampia varietà di aree geografiche, preferenze e gusti, quindi, sebbene non esista un unico modello che sia il migliore per tutti, questo cambiamento risponde ai molti feedback che abbiamo ricevuto finora. Continueremo ad ascoltare e imparare".

Il comunicato si è poi concluso con il consueto ringraziamento alla community per essere parte del mondo Xbox.