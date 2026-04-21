Xbox Game Pass cala di prezzo, ma i futuri Call of Duty non arriveranno più al "Day One"

Arrivano grosse novità per gli abbonati a Xbox e PC Game Pass. Microsoft ha annunciato oggi un'importante rimodulazione del servizio: da un lato una corposa riduzione dei prezzi delle varie fasce di abbonamento, dall'altro un drastico cambio di strategia per la serie Call of Duty.
A partire da oggi, gli utenti pagheranno di meno: l'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate scende infatti da 26,99 euro a 20,99 euro al mese, mentre il PC Game Pass scende da 14,99 euro a 12,99 euro al mese (con possibili variazioni a seconda della regione geografica).
Call of Duty è fuori
Il rovescio della medaglia riguarda però le future uscite del celebre sparatutto targato Activision. A partire da quest'anno, i nuovi capitoli di Call of Duty non saranno più inclusi al lancio su Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Per vederli approdare nel catalogo in abbonamento, i giocatori dovranno attendere circa un anno, ovvero fino al periodo natalizio successivo all'uscita, quando sarà lanciato il Call of Duty successivo.
La compagnia ha comunque precisato che i titoli della saga già presenti nella libreria del Game Pass non saranno toccati e continueranno a essere giocabili.
L'azienda ci ha tenuto a rassicurare la sua community, confermando che i vantaggi storici del servizio rimarranno intatti. Gli abbonati Ultimate continueranno ad avere accesso a centinaia di giochi su console e PC, ai bonus in-game, al multiplayer online e alle altre grandi uscite previste per il "Day One".
A margine dell'annuncio, in cui si invita l'utenza a consultare le pagine ufficiali per gestire i propri piani di abbonamento, i vertici Xbox hanno motivato questa virata strategica con una dichiarazione ufficiale: "I nostri giocatori coprono un'ampia varietà di aree geografiche, preferenze e gusti, quindi, sebbene non esista un unico modello che sia il migliore per tutti, questo cambiamento risponde ai molti feedback che abbiamo ricevuto finora. Continueremo ad ascoltare e imparare".
Il comunicato si è poi concluso con il consueto ringraziamento alla community per essere parte del mondo Xbox.