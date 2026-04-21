La Stagione 2 di Devil May Cry è stata presentata da Netflix con un trailer

Netflix ha presentato la Stagione 2 di Devil May Cry con un trailer in cui vengono anticipati alcuni dei temi principali dei nuovi episodi della serie animata, che saranno disponibili sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 12 maggio.
Assistiamo infatti al feroce confronto fra Dante e Vergil, due fratelli uniti dal conflitto e da origini decisamente particolari, che li hanno trasformati fino a farli diventare i combattenti potentissimi ma tormentati che abbiamo conosciuto nell'anime.
La seconda stagione di Devil May Cry, ad ogni modo, darà spazio anche a una migliore caratterizzazione del protagonista, che dovrà appunto fare i conti con il proprio passato e chiudere definitivamente le questioni in sospeso per evitare di esserne sopraffatto.
A supervisionare la serie sarà anche stavolta Adi Shankar, autore dell'eccellente riduzione animata di Castlevania, laddove invece la produzione degli episodi è stata affidata a Studio Mir, capace finora di lavori qualitativamente brillanti.
Amici o nemici?
Come aveva accennato già il trailer di Devil May Cry pubblicato alcune settimane fa, il rapporto fra Dante e Vergil promette un certo grado di complessità, con i due fratelli che si scontreranno ma riusciranno anche a collaborare in una certa misura.
Negli otto episodi che andranno a comporre la seconda stagione della serie animata, dunque, saremo testimoni di un percorso narrativo che punta a rivisitare quanto visto nei videogiochi della saga Capcom.