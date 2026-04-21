La Stagione 2 di Devil May Cry è stata presentata da Netflix con un trailer

Netflix ha presentato la Stagione 2 di Devil May Cry con un trailer in cui vengono anticipati alcuni dei temi principali dei nuovi episodi della serie animata, che saranno disponibili sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 12 maggio.

Assistiamo infatti al feroce confronto fra Dante e Vergil, due fratelli uniti dal conflitto e da origini decisamente particolari, che li hanno trasformati fino a farli diventare i combattenti potentissimi ma tormentati che abbiamo conosciuto nell'anime.

La seconda stagione di Devil May Cry, ad ogni modo, darà spazio anche a una migliore caratterizzazione del protagonista, che dovrà appunto fare i conti con il proprio passato e chiudere definitivamente le questioni in sospeso per evitare di esserne sopraffatto.

A supervisionare la serie sarà anche stavolta Adi Shankar, autore dell'eccellente riduzione animata di Castlevania, laddove invece la produzione degli episodi è stata affidata a Studio Mir, capace finora di lavori qualitativamente brillanti.