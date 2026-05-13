Devil May Cry, Netflix ha sbagliato un nome sulla t-shirt ufficiale

Netflix ha scritto male un nome sulla t-shirt ufficiale di Devil May Cry, e l'errore in questione ha costretto l'azienda a rimuovere il prodotto dal proprio store dopo le segnalazioni arrivate dagli utenti.

In pratica Vergil, il fratello di Dante, è stato chiamato per errore "Virgil": un dettaglio tutt'altro che trascurabile, vista la rilevanza del personaggio anche e soprattutto nella serie animata, disponibile da alcuni giorni sulla piattaforma streaming con la Stagione 2.

Probabilmente frutto di una semplice disattenzione, l'errore è stato evidenziato dalla community, che ha approfittato dell'occasione per ribadire alcune critiche in merito al modo in cui l'universo della saga Capcom è stato adattato nello show.

Chissà, magari qualcuno è riuscito ad acquistare la maglietta prima che venisse rimossa, portandosi a casa un pezzo raro che ovviamente non verrà più ristampato.