Kiln è pronto all'uscita: trailer di lancio per il nuovo gioco di Double Fine, tra ceramica e mazzate

Seguendo il classico modus operandi di Double Fine, team che ha sempre dimostrato di mettere la creatività al primo posto, anche in questo caso ci troviamo di fronte a un'esperienza di gioco che in effetti non ha precedenti.

Lo stesso team di sviluppo lo definisce un " picchiaduro party multiplayer basato sul vasellame ", e la descrizione sebbene strana è in effetti appropriata: in questo gioco dobbiamo costruire dei personaggi fatti di ceramica, modellandoli al tornio, per poi farli combattere all'interno di arene.

Presentato a sorpresa per la prima volta durante il Developer Direct di tre mesi fa, il nuovo gioco di Double Fine è già pronto all'uscita: si tratta di Kiln , e lo vediamo in questo trailer di lancio in cui si conferma come uno dei titoli più strani visti di recente.

Un gioco davvero unico

Come abbiamo visto nella panoramica sui primi giochi in arrivo su Game Pass questo mese, Kiln ha la data di uscita fissata per il 23 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X|S e verrà lanciato direttamente nel catalogo di Game Pass per gli abbonati.

In previsione del suo prossimo arrivo, vediamo dunque il trailer di lancio che condensa in maniera efficace le caratteristiche di questo gioco, con tanto di canzone techno a tema.

L'idea di Kiln è emersa durante una delle Amnesia Fortnights, ovvero eventi "semi annuali" che Double Fine organizza per testare varie idee, eventualmente da sviluppare ulteriormente in giochi completi.

Nel gioco possiamo prima modellare il proprio personaggio attraverso un vero e proprio tornio per vasellame, e poi lanciarlo in battaglie multiplayer che sfruttino al meglio forma e caratteristiche elaborate specificamente.

Ogni mappa ha poi elementi peculiari e strategici che possono favorire personaggi costruiti in certe maniere, o comunque offrire approcci differenti in base a come i combattenti sono strutturati.

I combattimenti derivano dunque da una combinazione di caratteristiche proprie dei personaggi e di possibilità di sfruttare quelle specifiche delle mappe in cui ci si trova.