Il gameplay di Metro 2039 è stato mostrato con un inquietante teaser

4A Games ha pubblicato un teaser del gameplay di Metro 2039 a pochi giorni dall'annuncio ufficiale del gioco, che come sappiamo sarà disponibile entro la fine dell'anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Le sequenze del video mostrano il protagonista del nuovo capitolo mentre esplora una stazione abbandonata, finché non si imbatte nel cadavere di un uomo: a quel punto orde di feroci mutanti lo individuano e si lanciano all'inseguimento.

Gli istanti che seguono sono ovviamente frenetici: il nostro personaggio corre per le scale che conducono verso la metro, ma i mostri sono veloci e uno di essi riesce a saltargli addosso e prova ad azzannarlo, dando vita a una violenta colluttazione che si conclude con un provvidenziale colpo di pugnale.

È a quel punto che il protagonista nota che alle sue spalle sono arrivati finalmente i rinforzi: uomini armati che puntano le bocche da fuoco in direzione dei mutanti, mentre le porte blindate dell'insediamento sotterraneo vengono chiuse per impedire un ulteriore assalto.