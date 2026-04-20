Il gameplay di Metro 2039 è stato mostrato con un inquietante teaser

4A Games ha pubblicato un teaser del gameplay di Metro 2039 a pochi giorni dall'annuncio ufficiale del gioco, che come sappiamo sarà disponibile entro la fine dell'anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Le sequenze del video mostrano il protagonista del nuovo capitolo mentre esplora una stazione abbandonata, finché non si imbatte nel cadavere di un uomo: a quel punto orde di feroci mutanti lo individuano e si lanciano all'inseguimento.
Gli istanti che seguono sono ovviamente frenetici: il nostro personaggio corre per le scale che conducono verso la metro, ma i mostri sono veloci e uno di essi riesce a saltargli addosso e prova ad azzannarlo, dando vita a una violenta colluttazione che si conclude con un provvidenziale colpo di pugnale.
È a quel punto che il protagonista nota che alle sue spalle sono arrivati finalmente i rinforzi: uomini armati che puntano le bocche da fuoco in direzione dei mutanti, mentre le porte blindate dell'insediamento sotterraneo vengono chiuse per impedire un ulteriore assalto.
Una nuova, inquietante avventura
L'orrore claustrofobico post-nucleare di Metro 2039 punta a consegnarci un'esperienza "più oscura di qualsiasi cosa abbiate mai visto", secondo l'autore Dmitry Glukhovsky, fortemente ispirata alla storia recente e al dramma dell'invasione russa in Ucraina.
Come conferma questo teaser, gli sviluppatori di 4A Games hanno lavorato al fine di costruire un'atmosfera claustrofobica sulla falsariga dei primi capitoli della saga, cercando al contempo di arricchire il gioco di tanti contenuti e sfaccettature, pur senza rivelare ancora quale sia esattamente la struttura utilizzata per questo sequel.