Metro 2039 si mostra in una presentazione approfondita da parte di 4A Games

L'ambientazione è quella nota: si torna nei tunnel della metropolitana di Mosca dopo l'olocausto nucleare che ha distrutto la civiltà in superficie, ma in questo caso c'è qualcosa di diverso, con un nuovo ordine che si è stabilito nelle gallerie.

Insieme al primo trailer che ha portato con sé i dettagli di questo nuovo titolo , vediamo dunque anche l'approfondimento successivo in cui l'executive producer Jon Bloch, il co-creative director Pavel Ulmer, il creative director Andriy Shevchenko e altri membri del team spiegano diversi aspetti del nuovo capitolo della serie, che si presenta come il più oscuro visto finora, come riferito anche da dall'autore Dmitry Glukhovsky.

Un'ambientazione ancora più oscura

Novoreich è il nuovo sistema politico che ha preso il controllo totale delle gallerie sotto la guida del leggendario Spartano, Hunter, soggiogando la popolazione in nome di una nuova guerra per la superficie contro un nemico oscuro e terrificante.

In tutto questo, seguiremo la storia di uno Straniero solitario e perseguitato dai fantasmi del passato, che si ritroverà a scontrarsi contro lo status quo e forse anche contro altro. Fatto sta che tutto questo avverrà in una cornice particolarmente inquietante e oscura, a detta dello stesso autore originale.

4A Games è un team ucraino, dunque la storia di Metro 2039 è chiaramente influenzata dai drammatici eventi che hanno caratterizzato la nazione in questione negli ultimi anni, dopo l'invasione da parte della Russia: si tratta dunque di parlare delle conseguenze della guerra e della distruzione totale che questa si porta dietro.

Si parla inoltre del prezzo della libertà e delle trasformazioni a cui va incontro la società di fronte a questi eventi, che derivano dalla natura umana e la trasformano a loro volta. Come riferito già in precedenza, il torno è molto più oscuro e opprimente rispetto anche ai capitoli precedenti, con venature da thriller e horror psicologico.