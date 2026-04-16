Il trailer di Metro 2039 rivela periodo di uscita e primi dettagli

Ambientato appunto nel 2039 , il gioco racconta di come le diverse fazioni di sopravvissuti si siano riunite sotto la bandiera di Novoreich: un regime creato Hunter, il leggendario Spartan, che promette salvezza e una nuova vita per le persone intrappolate nelle gallerie. Si tratta però soltanto di propaganda.

Metro 2039 è stato presentato ufficialmente da 4A Games, con un trailer che rivela non solo il periodo di uscita , fissato a questo inverno su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma anche i primi dettagli sul nuovo capitolo della saga basata sui romanzi di Dmitrij Gluchovskij.

Un progetto orgogliosamente ucraino

"Più oscuro di qualsiasi cosa abbiate mai visto", secondo l'autore Dmitry Glukhovsky, Metro 2039 si pone come un progetto orgogliosamente ucraino: 4A Games è nata lì e l'invasione russa ha avuto un impatto profondo sullo sviluppo del gioco.

Il comparto narrativo i Metro 2039 riflette dunque i drammatici eventi degli ultimi anni, e non potrebbe essere altrimenti visto che il progetto è attualmente in lavorazione presso gli studi di Kiev e quelli di Malta.