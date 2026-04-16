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007 First Light ha una propria canzone principale cantata da Lana Del Rey, in pieno stile cinematografico

Anche 007 First Light, seguendo in pieno la tradizione cinematografica, presenta la propria canzone principale nello stile della serie di James Bond, interpretata da Lana Del Rey.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   16/04/2026
Lana Del Rey
007 First Light
007 First Light
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Anche 007 First Light, nonostante sia un videogioco originale, segue la tradizione della serie cinematografica dal punto di vista musicale, proponendo una propria canzone principale scritta appositamente per il gioco e cantata da Lana Del Rey.

La canzone si intitola proprio First Light, e può essere ascoltata con il video riportato qui sotto, che mostra anche il testo, e rientra decisamente nello stile classico dei "main theme" caratteristici della saga di James Bond.

First Light è scritta e composta da Lana Del Rey e da David Arnold, compositore che ha firmato anche altre colonne sonore storiche della serie 007 come quella di La morte può attendere, Il mondo non basta e Casino Royal.

Dal compositore David Arnold

"È una gioia vedere due talenti straordinari come Lana Del Rey e David Arnold unire le forze: il risultato ha immediatamente il sapore di "Bond", pur conferendo un'identità fresca a 007 First Light", ha dichiarato Hakan Abrak, direttore di IO Interactive.

"Il ritorno di Bond nel mondo dei videogiochi è un momento storico per noi di IO Interactive, e avere una colonna sonora di questa qualità lo rende ancora più speciale".

Perché 007 First Light è così importante per il brand? Perché 007 First Light è così importante per il brand?

"La musica di James Bond è sempre stata una parte fondamentale della sua identità", ha aggiunto Arnold. "Una colonna sonora deve raccontarci il mondo in cui stiamo per entrare. Deve incuriosirci, emozionarci e attirarci al suo interno. Questa canzone si aggiunge a una lunga serie di brani che hanno definito il genere, ognuno dei quali ha creato un punto di riferimento stilistico che arricchisce la magnifica eredità che è 'The Bond Song".

Il compositore ha inoltre riferito di essere entusiasta del lavoro con Lana Del Rey, "un'artista che ha portato eleganza, atmosfera e il suo carattere assolutamente unico in questo brano, che spero aprirà il mondo di Bond a un pubblico completamente nuovo".

La canzone First Light è ora disponibile sulle piattaforme di streaming, mentre la sequenza del titolo sarà presentata tramite i canali ufficiali di 007 First Light domani, 17 aprile, alle ore 21:00.

Di recente abbiamo visto il nuovo video diario sul giovane James Bond di 007 First Light, con il gioco che è stato rinviato a data da definire su Nintendo Switch 2.

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