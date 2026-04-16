007 First Light ha una propria canzone principale cantata da Lana Del Rey, in pieno stile cinematografico

First Light è scritta e composta da Lana Del Rey e da David Arnold, compositore che ha firmato anche altre colonne sonore storiche della serie 007 come quella di La morte può attendere, Il mondo non basta e Casino Royal.

La canzone si intitola proprio First Light, e può essere ascoltata con il video riportato qui sotto, che mostra anche il testo, e rientra decisamente nello stile classico dei "main theme" caratteristici della saga di James Bond.

Anche 007 First Light , nonostante sia un videogioco originale, segue la tradizione della serie cinematografica dal punto di vista musicale, proponendo una propria canzone principale scritta appositamente per il gioco e cantata da Lana Del Rey .

Dal compositore David Arnold

"È una gioia vedere due talenti straordinari come Lana Del Rey e David Arnold unire le forze: il risultato ha immediatamente il sapore di "Bond", pur conferendo un'identità fresca a 007 First Light", ha dichiarato Hakan Abrak, direttore di IO Interactive.

"Il ritorno di Bond nel mondo dei videogiochi è un momento storico per noi di IO Interactive, e avere una colonna sonora di questa qualità lo rende ancora più speciale".

"La musica di James Bond è sempre stata una parte fondamentale della sua identità", ha aggiunto Arnold. "Una colonna sonora deve raccontarci il mondo in cui stiamo per entrare. Deve incuriosirci, emozionarci e attirarci al suo interno. Questa canzone si aggiunge a una lunga serie di brani che hanno definito il genere, ognuno dei quali ha creato un punto di riferimento stilistico che arricchisce la magnifica eredità che è 'The Bond Song".

Il compositore ha inoltre riferito di essere entusiasta del lavoro con Lana Del Rey, "un'artista che ha portato eleganza, atmosfera e il suo carattere assolutamente unico in questo brano, che spero aprirà il mondo di Bond a un pubblico completamente nuovo".

La canzone First Light è ora disponibile sulle piattaforme di streaming, mentre la sequenza del titolo sarà presentata tramite i canali ufficiali di 007 First Light domani, 17 aprile, alle ore 21:00.

Di recente abbiamo visto il nuovo video diario sul giovane James Bond di 007 First Light, con il gioco che è stato rinviato a data da definire su Nintendo Switch 2.