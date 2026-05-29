007 First Light riceverà nuove sfide e remix dei livelli tramite le Simulazioni Tattiche

IO Interactive ha confermato il supporto post‑lancio per 007 First Light , che verrà ampliato nel tempo con nuove sfide dedicate alla modalità Simulazioni Tattiche . Non si tratterà solo di rielaborare gli scontri già presenti nella campagna: gli sviluppatori parlano di veri e propri remix degli stage , con situazioni inedite costruite riutilizzando gli spazi di gioco in modi creativi.

Ci sarà una roadmap dedicata a Simulazioni Tattiche

Intervistato da Eurogamer.net, il senior combat designer Tom Marcham ha confermato che le Simulazioni Tattiche sono in fin dei conti una modalità sfida, ma con un respiro più ampio rispetto agli standard del genere.

"Potrebbero esserci situazioni in cui prima non c'era alcun combattimento, e ora invece abbiamo riutilizzato quello spazio in modo intelligente. Simulazioni Tattiche è fondamentalmente uno spazio in cui possiamo remixare i nostri livelli."

L'obiettivo, come con Hitman, è quello di prolungare di molto la longevità di 007 First Light, con aggiornamento regolari che introdurranno nuove sfide interessanti.

"È qualcosa che abbiamo fatto con grande successo in Hitman", ha aggiunto Véronique Lallier, chief development officer di IO. "Avremo contenuti per Simulazioni Tattiche che verranno pubblicati dopo il lancio, con una roadmap dedicata".

"Perché per noi il lancio del gioco è solo l'inizio: è importante imparare e ascoltare i feedback dei giocatori e capire come migliorare. Cosa dovremmo fare di più? Cosa di meno? È un approccio che portiamo avanti da oltre dieci anni con Hitman: World of Assassination, e vogliamo sicuramente continuare a espandere i contenuti anche qui".

In attesa di scoprire i piani futuri di IO Interactive per le Simulazioni Tattiche, i primi numeri di vendita di 007 First Light sono più che incoraggianti: sono state acquistate oltre 1,5 milioni di copie nelle prime 24 ore dal debutto nei negozi.