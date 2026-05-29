3

Hollow Knight: Silksong arriverà in edizione fisica su PS5, Xbox e Nintendo Switch 2, al via i preordini

Fangamer porta Hollow Knight: Silksong anche in edizione fisica, con uscita fissata al 16 ottobre e contenuti extra da collezione. Arrivano nello stesso giorno anche le nuove versioni retail del primo capitolo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   29/05/2026
Hollow Knight Silksong in formato fisico
Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong
Articoli News Video Immagini

Confermando i leak di ieri, Fangamer ha annunciato le edizioni fisiche di Hollow Knight: Silksong, che saranno disponibili per PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Il lancio è fissato al 16 ottobre, al prezzo di 45 euro per PS5 e Xbox Series X|S e di 49 euro per Nintendo Switch 2. Quest'ultima in realtà è la versione Switch 1 con incluso l'upgrade per la Nintendo Switch 2 Edition, dunque è fruibile su entrambe le console. I preordini sono già aperti a questo indirizzo.

Lo stesso giorno verranno pubblicate anche delle nuove copie retail del primo Hollow Knight per PS5 (39 euro) e Nintendo Switch 2 (45 euro), le trovate qui.

I contenuti

La versione fisica di Hollow Knight: Silksong include una copia del gioco su disco o cartuccia, una copertina reversibile, un libretto di istruzioni di 32 pagine e un mini-poster. Fangamer precisa che l'espansione gratuita Sea of Sorrow non è inclusa, ma andrà scaricata a parte.

I contenuti dell'edizione fisica di Hollow Knight: Silksong
I contenuti dell'edizione fisica di Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong riceve una nuova patch, in vista dell'espansione Sea of Sorrow Hollow Knight: Silksong riceve una nuova patch, in vista dell'espansione Sea of Sorrow

Simili i contenuti dell'edizione fisica del primo Hollow Knight per PS5 e Nintendo Switch 2. Troviamo infatti il gioco completo su disco o cartuccia, un libretto d'istruzioni da 28 pagine e un mini poster. Ricordiamo che in precedenza il gioco era stato distribuito in formato fisico solo per PS4 e Nintendo Switch.

Che ne pensate, queste edizioni fisiche vi fanno gola e pensate di acquistarle? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Hollow Knight: Silksong arriverà in edizione fisica su PS5, Xbox e Nintendo Switch 2, al via i preordini