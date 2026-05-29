Hollow Knight: Silksong arriverà in edizione fisica su PS5, Xbox e Nintendo Switch 2, al via i preordini

Confermando i leak di ieri, Fangamer ha annunciato le edizioni fisiche di Hollow Knight: Silksong, che saranno disponibili per PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Il lancio è fissato al 16 ottobre, al prezzo di 45 euro per PS5 e Xbox Series X|S e di 49 euro per Nintendo Switch 2. Quest'ultima in realtà è la versione Switch 1 con incluso l'upgrade per la Nintendo Switch 2 Edition, dunque è fruibile su entrambe le console. I preordini sono già aperti a questo indirizzo.

Lo stesso giorno verranno pubblicate anche delle nuove copie retail del primo Hollow Knight per PS5 (39 euro) e Nintendo Switch 2 (45 euro), le trovate qui.