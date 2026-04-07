007 First Light: il nuovo video diario parla del giovane James Bond nel gioco

Non un personaggio già definito

"Quindi, gli daremo una direzione", spiega Vogt nel video, "Ma non intendiamo definire il personaggio in questo gioco. Secondo me, Bond è una persona che cresce ed evolve chiaramente, ma non è qualcuno che cambia radicalmente".

"Piuttosto, possiede alcune qualità innate che lo rendono un agente di cambiamento. Insomma, cambia il mondo, no? Lo fa continuamente", spiega Vogt, affermando che nel gioco possiamo vedere il modo in cui James Bond cambia un po' l'MI6 con il suo ingresso in azione.

Si tratta di un personaggio con indubbie qualità innate: "Bond ha cuore, è molto tenace ed è disposto a correre dei rischi, e questo cambia effettivamente il modo in cui opera l'MI6 in un'epoca altrimenti piuttosto avversa al rischio e basata sui dati", spiega lo sceneggiatore.

"Il nostro Bond si affida decisamente di più agli altri rispetto a quanto siamo abituati a vedere. Da un lato perché non è ancora un agente esperto e sta ancora imparando il mestiere, e dall'altro perché i videogiochi sono fondamentalmente diversi dai film, in quanto i giocatori trascorrono molto tempo da soli ai comandi", ha affermato Vogt.

In precedenza avevamo visto un video sui personaggi di 007 First Light, che avranno notevole importanza nella storia del gioco, oltre a un trailer con il personaggio di Lenny Kravitz.