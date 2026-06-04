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007 First Light parte bene in Giappone, ma il dominatore è sempre un altro

Le classifiche giapponesi mostrano un ottimo debutto per 007 First Light in Giappone, anche se non riesce a scalzare quello che si conferma il dominatore del mercato in patria.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   04/06/2026
Un personaggio di 007 First Light
007 First Light
007 First Light
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Da Famitsu arrivano le consuete classifiche relative al mercato giapponese, che mostrano un ottimo avvio di 007 First Light tra le novità di questa settimana, che tuttavia non riesce ad impensierire il dominatore del mercato in questa area geografica.

Tomodachi Life: Una vita da Sogno resta stabilmente in cima alla classifica software, mentre 007 First Light riesce a conquistare una sorprendente seconda posizione in Giappone, risultando la new entry più venduta della settimana.

Ecco la top ten dei videogiochi più venduti in Giappone nella settimana tra il 25 e il 31 maggio:

  1. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo, 04/16/26) - 52,483 (1,259,031)
  2. [PS5] 007 First Light (IO Interactive, 05/27/26) - 20,690 (New)
  3. [SW2] Pokemon Pokopia (The Pokemon Company, 03/05/26) - 14,122 (1,038,407)
  4. [SW2] Yoshi and the Mysterious Book (Nintendo, 05/21/26) - 12,701 (52,362)
  5. [PS5] Utawarerumono: Past and Present Rediscovered (AQUAPLUS, 05/28/26) - 6,225 (New)
  6. [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) - 5,865 (2,958,073)
  7. [NSW] Demon Kill Demon: Yomi 1984 (Experience, 05/28/26) - 3,719 (New)
  8. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 3,480 (4,214,562)
  9. [SW2] Utawarerumono: Past and Present Rediscovered (AQUAPLUS, 05/28/26) - 2,863 (New)
  10. [SW2] Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (Nintendo, 07/24/25) - 2,858 (202,741)

Tra le altre novità si segnala i lancio di Utawarerumono: Past and Present Rediscovered in quinta posizione in versione PS5 e in nona in versione Switch 2, inframmezzati da Demon Kill Demon: Nomi 1984 in settima.

La classifica hardware

Sul fronte hardware non cambia praticamente nulla sul fronte orientale, con Nintendo Switch 2 che continua a dominare di gran lunga la classifica delle console più vendute e PS5 a seguire a notevole distanza.

PS5 Digital continua peraltro ad andare meglio rispetto alle altre versioni, incontrando maggiormente il favore del pubblico.

007 First Light domina la classifica UK, è il secondo miglior lancio dell'anno sul mercato fisico 007 First Light domina la classifica UK, è il secondo miglior lancio dell'anno sul mercato fisico

Classifica hardware:

  1. Switch 2 - 31,751 (5,865,213)
  2. PlayStation 5 Digital Edition - 6,527 (1,302,820)
  3. Switch OLED Model - 4,162 (9,585,830)
  4. Switch Lite - 1,810 (6,972,953)
  5. PlayStation 5 Pro - 1,479 (360,308)
  6. Xbox Series X Digital Edition - 408 (31,544)
  7. PlayStation 5 - 367 (5,919,834)
  8. Xbox Series X - 304 (327,214)
  9. Switch - 229 (20,300,305)
  10. Xbox Series S - 123 (342,219)

Anche in questo caso, le posizioni non cambiano più di tanto.

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