007 First Light ha ridotto i gadget di Bond per evitare l'effetto "Ispettore Gadget"

Nel corso dello sviluppo, IO Interactive aveva infatti sperimentato diverse idee decisamente più eccentriche, tra cui un sottomarino a forma di alligatore, una cornamusa lanciafiamme e persino un lanciarazzi camuffato da stereo portatile. Molti di questi elementi sono stati però eliminati durante la produzione.

Uno degli aspetti che ha fatto discutere parte dei fan di lunga data di James Bond in 007 First Light è stata la presenza limitata dei tradizionali gadget stravaganti associati all'agente segreto britannico. Secondo gli sviluppatori, tuttavia, si è trattato di una scelta precisa per mantenere il personaggio credibile all'interno dell'ambientazione e del tono adottati dal gioco.

Meno gadget

"Avevamo inserito alcune idee che pensavamo sarebbero state interessanti, ma una volta provate ci siamo resi conto che non erano affatto belle da vedere e risultavano semplicemente ridicole", ha spiegato Tom Marcham, senior combat designer di IO Interactive. "C'è stato sicuramente un momento in cui sembrava che Bond si fosse trasformato nell'Ispettore Gadget e abbiamo dovuto ridimensionare il tutto."

La versione finale del gioco punta quindi su strumenti più vicini al mondo dello spionaggio tradizionale e pensati per creare opportunità tattiche durante le missioni, una scelta che secondo Marcham si adatta meglio sia al ritmo dell'azione sia alla personalità del protagonista.

"Non volevamo trasformare il gioco in qualcosa di troppo artificioso o eccessivamente videoludico, con Bond che utilizza continuamente taser o dardi soporiferi", ha spiegato lo sviluppatore. "Non ci sembrava adatto al personaggio e questo ci ha portato a sviluppare maggiormente la componente del combattimento ravvicinato."

La scelta non esclude comunque la possibilità di ampliare il repertorio di gadget in futuro. IO Interactive ha infatti confermato di continuare a sperimentare nuove idee per aumentare la rigiocabilità e offrire ulteriori modi di affrontare le missioni.

"Continueremo a espandere le possibilità di rigiocare gli incontri e di interagire con le regole del gioco per ottenere di più dalla campagna che abbiamo creato", ha aggiunto Marcham. "Stiamo ancora sperimentando con il lato dedicato ai gadget. C'è un intero mondo da esplorare riguardo a chi sia Bond e al motivo per cui utilizzi determinati strumenti."

Pubblicato nel corso del 2026, 007 First Light, di cui potete leggere la nostra recensione, si è rivelato uno dei maggiori successi commerciali dell'anno, raggiungendo 1,5 milioni di copie vendute nelle prime 24 ore dal lancio. Seguendo un modello simile a quello adottato con la trilogia di Hitman: World of Assassination, IO Interactive ha già pianificato un anno di contenuti post-lancio, tra cui nuove sfide, potenziamenti, una modalità fotografica, il New Game Plus e un'espansione narrativa dedicata al personaggio di Bawma, il re pirata interpretato da Lenny Kravitz.