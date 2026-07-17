Samsung Galaxy Z Flip8: trapelano le specifiche e potrebbero non convincere tutti

Mancano ormai pochissimi giorni alla presentazione ufficiale del pieghevole a conchiglia Samsung Galaxy Z Flip8 , che sarà svelato insieme ad altri importanti protagonisti della gamma, tra cui il tanto atteso Galaxy Z Fold8 con il suo formato a passaporto. Nel frattempo, continuano a emergere indiscrezioni sempre più dettagliate sulle possibili novità del nuovo smartphone, o meglio, su quegli aspetti che secondo le ultime informazioni potrebbero rimanere sostanzialmente invariati rispetto alla generazione precedente. Vediamo tutti i dettagli.

Cosa cambia con il Galaxy Z Flip8?

Le informazioni, prima di tutto, sono state riportate da WinFuture. La testata ha pubblicato una serie di immagini dettagliate, insieme alle specifiche complete del nuovo smartphone. Chiaramente vi invitiamo a prendere tutte queste informazioni con la dovuta cautela, dato che non sono ufficiali. In ogni caso, il prossimo Galaxy Unpacked si terrà il 22 luglio, giorno in cui vi sveleremo tutti i dettagli.

Partendo dall'aspetto estetico, lo smartphone sembra essere uguale al Flip 7. Secondo i dati, inoltre, le specifiche tecniche dovrebbero essere molto simili, ad eccezione del processore Exynos 2600. A cambiare sarebbe la ricarica, con il supporto per la ricarica cablata a 45 W, insieme al peso di 180 g, rispetto ai 188 g del modello precedente.

Dovrebbero cambiare anche le dimensioni del dispositivo: se inizialmente si era ipotizzato un profilo più compatto, le ultime indiscrezioni suggeriscono invece un aumento dello spessore, con un incremento di "due decimi di millimetro in altezza e in larghezza quando è aperto", secondo quanto riportato. Tuttavia, nel complesso le novità dovrebbero essere ridotte al minimo.

Ricapitolando, queste dovrebbero essere le specifiche tecniche stando alle indiscrezioni: