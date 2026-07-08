Samsung apre le pre-registrazioni per il Galaxy Z Fold 8 e annuncia data e ora del prossimo Unpacked

Da diverse settimane sappiamo che il prossimo Galaxy Unpacked si terrà il 22 luglio. Ebbene, Samsung ha ufficialmente confermato data e orario del prossimo evento, i cui protagonisti saranno i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra e Flip 8 . Inoltre, sono state aperte le registrazioni che, come ogni anno, permettono agli utenti di accedere a diversi vantaggi. Questa registrazione, lo specifichiamo, non richiede alcun acquisto anticipato, quindi è possibile registrarsi e decidere successivamente se prenotare i dispositivi in questione. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Come registrarsi e quali sono i vantaggi

È possibile registrarsi cliccando qui. Il procedimento è semplicissimo, in quanto basterà inserire il vostro indirizzo e-mail e confermare di avere già compiuto 18 anni. Avete tempo fino al 22 luglio, in vista del Galaxy Unpacked: effettuando la registrazione entro questa data, potrete ottenere 30 € di sconto sull'acquisto di due prodotti dell'ecosistema Galaxy. In precedenza l'azienda offriva uno sconto di 50 euro, mentre quest'anno il bonus è stato ridotto.

Il concorso

Inoltre, è possibile vincere uno dei 10 codici sconto da 500 € in palio; questi codici sono validi per l'acquisto di tutti i prodotti delle categorie mobile, inclusi i nuovi Samsung Galaxy. In questo caso, dovrete compilare un modulo rispondendo ad alcune domande e inserendo i vostri dati principali, quindi nome, cognome, data di nascita e numero di telefono. L'estrazione finale si terrà il 17 luglio. Con PayPal, invece, avrete diritto a 100 € di sconto direttamente al checkout (dal 22 luglio al 6 agosto).