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Un video rivela le differenze fra Assassin's Creed: Black Flag Resynced e l'originale

ElAnalistaDeBits ha realizzato un ultimo video confronto per mettere in evidenza le differenze tecniche fra Assassin's Creed: Black Flag Resynced e la versione originale del gioco del 2013.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   08/07/2026
Alcuni dei personaggi di Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
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L'ultimo video confronto realizzato da ElAnalistaDeBits rivela le differenze fra Assassin's Creed: Black Flag Resynced e l'originale del 2013 dal punto di vista del comparto tecnico, che come saprete è stato ridisegnato utilizzando le ultime tecnologie a disposizione di Ubisoft.

I personaggi utilizzano modelli sostanzialmente più ricchi sul piano delle geometrie, muniti di capelli che si muovono al vento e tessuti caratterizzati da texture estremamente più nitide e convincenti, oltre a vantare nuove animazioni e una risposta molto diversa alle luci.

Un discorso simile vale per gli scenari, che in molti casi risultano letteralmente trasformati: ci sono edifici storici che cambiano completamente aspetto per via dei materiali aggiornati e dell'illuminazione globale in ray tracing, che valorizza ogni singola superficie creando ombre contestuali convincenti.

Il Made in Italy celebra Assassin's Creed: Black Flag Resynced grazie ad A.G. Leather Design Il Made in Italy celebra Assassin's Creed: Black Flag Resynced grazie ad A.G. Leather Design

La fenomenale resa dell'acqua dell'originale Black Flag è stata anch'essa migliorata in maniera notevole, grazie a una gestione realistica delle onde, alla presenza della schiuma, ai riflessi in ray tracing e alla possibilità di immergersi in maniera completamente libera.

Completamente rifatto

I preorder di Assassin's Creed Black Flag Resynced su Steam avrebbero già battuto le vendite di Skull & Bones e tutto fa pensare che questo remake riscuoterà un grande successo, anche e soprattutto per via dell'amore che la community ha sempre espresso nei confronti del gioco originale.

Peraltro gli sviluppatori non si sono limitati a ridisegnare la grafica, bensì hanno anche ottimizzato il gameplay sotto diversi aspetti, eliminando alcune attività poco entusiasmanti e aggiornando il sistema di combattimento alle meccaniche di Assassin's Creed Shadows.

La nostra recensione di Black Flag Resynced arriverà prestissimo: non perdete d'occhio Multiplayer.it.

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