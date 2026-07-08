Un video rivela le differenze fra Assassin's Creed: Black Flag Resynced e l'originale

La fenomenale resa dell'acqua dell'originale Black Flag è stata anch'essa migliorata in maniera notevole, grazie a una gestione realistica delle onde, alla presenza della schiuma, ai riflessi in ray tracing e alla possibilità di immergersi in maniera completamente libera.

Un discorso simile vale per gli scenari, che in molti casi risultano letteralmente trasformati : ci sono edifici storici che cambiano completamente aspetto per via dei materiali aggiornati e dell'illuminazione globale in ray tracing, che valorizza ogni singola superficie creando ombre contestuali convincenti.

I personaggi utilizzano modelli sostanzialmente più ricchi sul piano delle geometrie , muniti di capelli che si muovono al vento e tessuti caratterizzati da texture estremamente più nitide e convincenti, oltre a vantare nuove animazioni e una risposta molto diversa alle luci.

L'ultimo video confronto realizzato da ElAnalistaDeBits rivela le differenze fra Assassin's Creed: Black Flag Resynced e l'originale del 2013 dal punto di vista del comparto tecnico, che come saprete è stato ridisegnato utilizzando le ultime tecnologie a disposizione di Ubisoft.

Completamente rifatto

I preorder di Assassin's Creed Black Flag Resynced su Steam avrebbero già battuto le vendite di Skull & Bones e tutto fa pensare che questo remake riscuoterà un grande successo, anche e soprattutto per via dell'amore che la community ha sempre espresso nei confronti del gioco originale.

Peraltro gli sviluppatori non si sono limitati a ridisegnare la grafica, bensì hanno anche ottimizzato il gameplay sotto diversi aspetti, eliminando alcune attività poco entusiasmanti e aggiornando il sistema di combattimento alle meccaniche di Assassin's Creed Shadows.

La nostra recensione di Black Flag Resynced arriverà prestissimo: non perdete d'occhio Multiplayer.it.