Il Made in Italy celebra Assassin's Creed: Black Flag Resynced grazie ad A.G. Leather Design

L'artigiano italiano A.G. Leather Design ha realizzato un cappello tricorno ispirato ad Assassin's Creed: Black Flag Resynced, l'atteso remake del gioco Ubisoft che sarà disponibile a partire dal 9 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

La serie ha sempre mostrato grande attenzione nella riproduzione storica delle architetture, degli scenari e degli abiti, e così la casa francese ha pensato bene di celebrare il ritorno di Edward Kenway dando vita a uno degli accessori più iconici del XVIII secolo: il tricorno, appunto.

Il compito di realizzare questa replica è stato affidato ad Andrea Gatta di A.G. Leather Design, un artigiano italiano specializzato nella creazione di costumi e accessori storici in pelle. Il copricapo riproduce fedelmente i modelli utilizzati nel Settecento ed è impreziosito dal simbolo della confraternita degli Assassini.

"Il tricorno era molto popolare nel XVIII secolo, ne era un segno distintivo", ha detto Andrea Gatta. "La sua peculiarità consiste nell'avere tre lati del bordo rialzati e allacciati o abbottonati in modo da formare un triangolo attorno alla corona centrale."

"Poteva essere semplice oppure poteva essere realizzato in pelle, o incorporare del pizzo o delle piume per un tocco di stravaganza. Insieme alla benda sull'occhio, è diventato un simbolo dei pirati. Il prodotto realizzato richiama la tradizione storica, che torna in vita con una lavorazione artigianale moderna."

Come tutte le creazioni di A.G. Leather Design, il cappello tricorno ispirato ad Assassin's Creed: Black Flag Resynced segue la filosofia "zero waste", come spiega Gatta: "Attingiamo dalla filiera alimentare per i materiali, così da ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente."