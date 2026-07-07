Le battaglie navali di Assassin's Creed: Black Flag Resynced in un nuovo video

Assassin's Creed Black Flag Resynced mostra i primi 18 minuti in un nuovo video: è bello quanto ricordate?

Le meccaniche che regolano i combattimenti in mare sembrano infatti invariate, con la Jackdaw che può sparare palle incatenate di fronte, usare i cannoni da bordata quando dà il fianco al nemico, lanciare barili esplosivi nel momento in cui viene inseguita e utilizzare il mortaio per i colpi da lontano.

IGN ha pubblicato un nuovo video di gameplay incentrato sulle battaglie navali di Assassin's Creed: Black Flag Resynced , una parte fondamentale dell'esperienza originale che nel remake è stata migliorata ma non stravolta.

Cazzi quella gomena!

Come sappiamo, i combattimenti di Assassin's Creed: Black Flag Resynced sono basati su Shadows e rivoluzionano dunque l'impianto del gioco originale, puntando su colpi veloci, pesanti, parate perfette, schivate al limite e spettacolari finisher per rinfrescare il gameplay.

Quando ci si cimenta con l'arrembaggio di una nave nemica, Edward può anche qui "sfoltire" le fila dei soldati ostili usando un piccolo cannone e poi lanciarsi sul ponte nemico per affrontare gli ufficiali insieme alla sua ciurma, nell'ambito di battaglie anche qui piuttosto spettacolari.