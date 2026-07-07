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Le battaglie navali di Assassin's Creed: Black Flag Resynced in un nuovo video

IGN ha pubblicato un nuovo video con venti minuti di gameplay tratti dalle battaglie navali di Assassin's Creed: Black Flag Resynced, ed ecco le differenze con l'originale.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   07/07/2026
Due navi si scontrano in Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
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IGN ha pubblicato un nuovo video di gameplay incentrato sulle battaglie navali di Assassin's Creed: Black Flag Resynced, una parte fondamentale dell'esperienza originale che nel remake è stata migliorata ma non stravolta.

Le meccaniche che regolano i combattimenti in mare sembrano infatti invariate, con la Jackdaw che può sparare palle incatenate di fronte, usare i cannoni da bordata quando dà il fianco al nemico, lanciare barili esplosivi nel momento in cui viene inseguita e utilizzare il mortaio per i colpi da lontano.

La differenza, in questo frangente, la fa l'effettistica: in Assassin's Creed: Black Flag Resynced il fumo diventa un fattore che incide in maniera importante sulla visibilità, rendendo complicato inquadrare il bersaglio, specie nelle sequenze più frenetiche, mentre le esplosioni illuminano il buio.

Assassin's Creed Black Flag Resynced mostra i primi 18 minuti in un nuovo video: è bello quanto ricordate? Assassin's Creed Black Flag Resynced mostra i primi 18 minuti in un nuovo video: è bello quanto ricordate?

Dopodiché, naturalmente, in fase di abbordaggio entrano in gioco le novità più rilevanti del remake, nella fattispecie il sistema di combattimento di Edward, completamente rivisitato.

Cazzi quella gomena!

Come sappiamo, i combattimenti di Assassin's Creed: Black Flag Resynced sono basati su Shadows e rivoluzionano dunque l'impianto del gioco originale, puntando su colpi veloci, pesanti, parate perfette, schivate al limite e spettacolari finisher per rinfrescare il gameplay.

Quando ci si cimenta con l'arrembaggio di una nave nemica, Edward può anche qui "sfoltire" le fila dei soldati ostili usando un piccolo cannone e poi lanciarsi sul ponte nemico per affrontare gli ufficiali insieme alla sua ciurma, nell'ambito di battaglie anche qui piuttosto spettacolari.

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