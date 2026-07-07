L'attore di Hans Capon ha spiegato che il successo di Kingdom Come: Deliverance 2 non gli ha portato più lavoro

Kingdom Come: Deliverance 2 è stato uno dei giochi più apprezzati dell'ultimo anno, tanto da essere considerato da molti un serio candidato al premio di Gioco dell'Anno . Tuttavia, il grande successo commerciale e di critica non sembra aver avuto lo stesso impatto sulla carriera di Luke Dale, l'attore che interpreta Hans Capon .

Nel corso di un'intervista concessa a Firezide Chat, Dale ha spiegato di essersi dedicato anche allo streaming dopo essere diventato riconoscibile grazie al personaggio, ma ha ammesso che la notorietà acquisita non si è tradotta in nuove occasioni lavorative.

Hans Capon e Henry

"Vorrei poter dire che Kingdom Come 2, il lavoro che ho svolto e il fatto che sia stato giocato da milioni di persone mi abbiano portato altro lavoro, ma non è stato così", ha dichiarato l'attore.

Dale ha aggiunto di aver sperato che il successo del gioco potesse aprirgli nuove porte, pur mantenendo basse le aspettative. Ha invece elogiato il supporto ricevuto dallo sviluppatore Warhorse Studios, affermando:

"Speravo che accadesse, ma cerco sempre di non farmi troppe illusioni perché non credo che l'industria sia stata particolarmente gentile con me. Warhorse è stata fantastica: mi ha sostenuto e ha creduto in me per tutto il percorso. Ma, nel complesso, il resto dell'industria non si è mai davvero interessato a me."

Le dichiarazioni arrivano in un momento complicato per il settore dei videogiochi, segnato da numerosi licenziamenti e da una crescente attenzione verso l'impiego dell'intelligenza artificiale, fattori che rendono più difficile trovare nuove opportunità anche per attori e doppiatori.

Nonostante ciò, Dale è riuscito a costruirsi un suo spazio sulle piattaforme di streaming: oggi conta circa 72.200 follower su Twitch e 177.000 iscritti su YouTube, un risultato probabilmente favorito anche dalla popolarità del suo ruolo in Kingdom Come: Deliverance 2. Sebbene il successo del gioco non gli abbia garantito nuovi incarichi come attore, gli ha comunque permesso di consolidare una comunità di appassionati che continua a seguirlo online.