iOS 27, le funzioni Apple Intelligence di Casa richiederanno un abbonamento iCloud+ da 2 TB

Le funzionalità di Apple Intelligence integrate nell'app Casa saranno disponibili esclusivamente per gli utenti con un abbonamento iCloud+ da 2 TB. Durante la WWDC 2026, Apple aveva già anticipato la necessità di un piano a pagamento, senza però fornire ulteriori dettagli, in particolare sul livello di abbonamento richiesto. Ebbene, dalle note relative alla terza beta di iOS 27, iPadOS 27 e macOS Golden Gate sono emersi dettagli più concreti.

Apple Casa e le funzioni IA Stando alle note della beta, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al piano iCloud+ da 2 TB, se volete usare le funzioni di Apple Intelligence. Nelle versioni di iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27 Golden Gate, l'app Casa sarà in grado generare riepiloghi intelligenti basati sugli avvisi di movimento rilevati dalle telecamere compatibili con HomeKit Secure Video. Inoltre, potrà raggruppare diverse riprese da telecamere differenti per fornire una panoramica più completa, nonché per individuare le registrazioni più importanti. Apple Casa Supporterà anche la ricerca in linguaggio naturale: in quest'ultimo caso basterà semplicemente descrivere ciò che si sta cercando per individuare velocemente le clip correlate. Per provare queste funzioni sarà quindi necessario sottoscrivere un abbonamento da circa 9,99 euro al mese, corrispondente al piano iCloud+ da 2 TB di spazio di archiviazione. Ricordiamo che il piano da 50 GB consente di collegare una singola telecamera, mentre quello da 200 GB permette di collegarne fino a cinque. Con il piano da 2 TB il numero diventa illimitato, oltre a includere le funzionalità di Apple Intelligence.

Altre novità dalla beta Nel frattempo, la terza beta di iOS 27 e iPadOS 27 ha introdotto alcune novità legate alla personalizzazione di Siri. Disponibile la beta 3 di iOS 27: Siri è ancora più personalizzabile Adesso è possibile modificare ritmo ed espressività della sua voce, ma solo su smartphone iPhone 17 Pro e iPhone Air, in quanto sfruttano l'elaborazione sul dispositivo. Ricordiamo inoltre che alcune funzionalità di Siri AI non saranno disponibili in Europa a causa del DMA.