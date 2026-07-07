Amazon rimuove un film da Prime Video dopo le critiche al doppiaggio realizzato con l'IA

In Germania il tema è particolarmente sentito: da mesi numerosi doppiatori protestano contro l'uso delle tecnologie di IA da parte di piattaforme di streaming e studi di produzione, temendo che le loro voci possano essere replicate senza il coinvolgimento diretto dei professionisti.

Il thriller Deadly Patient , uscito originariamente nel 2018, è stato rimosso dal catalogo tedesco di Prime Video dopo aver suscitato un'ondata di critiche per il suo doppiaggio in lingua tedesca , che secondo diverse segnalazioni sarebbe stato realizzato interamente tramite intelligenza artificiale, risultando orrendo.

Un'operazione disastrosa

Nel caso di Deadly Patient, la reazione del pubblico è stata particolarmente negativa. Circa il 94% delle recensioni degli utenti ha assegnato al film una sola stella. Tra i commenti pubblicati, un utente ha scritto che ha dato il voto minimo soltanto perché "non esistono le stelle negative", mentre un altro ha raccontato di aver interrotto la visione dopo appena dieci minuti, criticando "le orribili voci generate dall'IA" e una traduzione giudicata di scarsa qualità.

Tra i problemi segnalati figurano traduzioni troppo letterali delle espressioni idiomatiche e continui passaggi dal "tu" al "lei", elementi che avrebbero reso il doppiaggio poco naturale.

Anche il doppiatore Sven Plate, noto in Germania per aver prestato la voce, tra gli altri, a Wil Wheaton in Star Trek: The Next Generation, ha criticato pubblicamente il lavoro di Prime Video attraverso un video pubblicato su Facebook, definendo il risultato pessimo.

Amazon, al momento, non ha spiegato ufficialmente le ragioni della rimozione del film dal catalogo tedesco. Tuttavia, il sospetto è che le polemiche abbiano avuto un ruolo decisivo nella decisione.