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Orbitals mostra la sua introduzione in stile anime anni 80 con un nuovo trailer

Vediamo l'introduzione in stile anime anni 80 di Orbitals in un nuovo trailer dedicato, che introduce il particolare stile adottato dal gioco per le sue parti d'intermezzo.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   07/07/2026
I protagonisti di Orbitals
Orbitals
Orbitals
News Video Immagini

Tra i giochi più interessanti in arrivo su Nintendo Switch 2 c'è sicuramente Orbitals, il particolare action multiplayer cooperativo da parte di Shapefarm che in questo nuovo trailer mostra la sua introduzione disegnata in stile anime anni 80.

Le parti d'intermezzo animate sono state prodotte dallo Studio Massket, che per l'occasione è riuscito a ricreare uno stile ispirato a certe produzioni nipponiche classiche in maniera decisamente convincente, essendo in effetti una casa di produzione nipponica con una certa esperienza nell'ambito.

Massket è responsabile di varie serie animate e film come Cute High Earth Defense Club HAPPY KISS!, Iwakakeru -Sport Climbing Girls-, Shinkiro, Ramen wo Tabete Iru Toki dake Naze ka Nounai de Kaiwa ga Dekiru Futari e altri.

Uno stile da anime classico

Qualche tempo fa avevamo visto il gameplay cooperativo di Orbitals, mentre in questo caso ci concentriamo sull'aspetto più narrativo e stilistico dando un'occhiata a quella che è la sequenza animata di apertura del gioco.

In Orbitals ci troviamo a controllare Maki e Omura, due esploratori spaziali dalla grande determinazione ma dalla poca esperienza sul campo, che si ritrovano proiettati all'interno di situazioni decisamente varie nel cercare di salvare la loro scalcinata base spaziale da una tempesta cosmica sovrannaturale.

Orbitals ha un periodo di uscita su Switch 2, dall'editore di Clair Obscur: Expedition 33 Orbitals ha un periodo di uscita su Switch 2, dall'editore di Clair Obscur: Expedition 33

Ispirato al gameplay classico cooperativo dei giochi Hazelight, Orbitals ci pone di fronte diverse attività: guidare navicelle in situazioni di estremo pericolo, effettuare riparazioni a gravità zero, attraversare livelli a piedi irti di ostacoli e tanto altro.

Dopo essere stata annunciato in esclusiva per Nintendo Switch 2, il gioco ha finalmente una data di uscita ufficiale fissata per il 3 settembre.

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