Orbitals mostra la sua introduzione in stile anime anni 80 con un nuovo trailer

Tra i giochi più interessanti in arrivo su Nintendo Switch 2 c'è sicuramente Orbitals, il particolare action multiplayer cooperativo da parte di Shapefarm che in questo nuovo trailer mostra la sua introduzione disegnata in stile anime anni 80.

Le parti d'intermezzo animate sono state prodotte dallo Studio Massket, che per l'occasione è riuscito a ricreare uno stile ispirato a certe produzioni nipponiche classiche in maniera decisamente convincente, essendo in effetti una casa di produzione nipponica con una certa esperienza nell'ambito.

Massket è responsabile di varie serie animate e film come Cute High Earth Defense Club HAPPY KISS!, Iwakakeru -Sport Climbing Girls-, Shinkiro, Ramen wo Tabete Iru Toki dake Naze ka Nounai de Kaiwa ga Dekiru Futari e altri.