Orbitals regala un pass amico per condividere il gioco con un altro utente su Nintendo Switch 2

Si tratta di una soluzione adottata anche da vari giochi di Hazelight come It Takes Two e Split Fiction , utile per massimizzare il potenziale del multiplayer cooperativo di questi giochi: anche in Orbitals, infatti, il gameplay è incentrato sulla collaborazione tra due giocatori, e per facilitare la fruizione in questo senso il team ha deciso, essenzialmente, di regalare un accesso al gioco aggiuntivo per ogni copia venduta.

Gli sviluppatori di Orbitals , l'affascinante action adventure cooperativo per Nintendo Switch 2 in stile anime anni 80, hanno confermato la presenza di un pass amico con ogni copia del gioco , che sostanzialmente consente di condividere il titolo con un altro utente gratuitamente.

Quattro possibilità per giocare insieme

"Siamo super emozionati nel confermare che Orbitals avrà un Pass Amico globale al lancio, che include anche una demo gratuita per giocare in cooperativa locale", si legge nel messaggio visibile qui sotto. "Orbitals è costruito dalle fondamenta per due giocatori, dunque ecco alcune diverse maniere con cui potete prendere parte al gioco con un amico".



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In pratica si tratta di quattro diversi metodi per giocare insieme: la modalità più classica è semplicemente la cooperativa locale, con due giocatori che condividono il gioco su una stessa Nintendo Switch 2, nel cosiddetto "co-op da divano" in vecchio stile, forse il metodo migliore per goderselo.

L'altra modalità che consente l'uso del gioco completo è il multiplayer online standard che si effettua tra due console Nintendo Switch 2 collegate alla piattaforma online e con due copie di Orbitals: in questo caso, o entrambi i giocatori acquistano una copia oppure basta semplicemente acquistarne una sola e condividere il Pass Amico con un altro utente, di fatto smezzando l'acquisto tra due giocatori.

Le altre due modalità si effettuano attraverso il GameShare, funzionalità caratteristica di Nintendo Switch 2: in questi caso, attraverso una connessione online, due console Switch 2 possono collegarsi e condividere il gioco per il multiplayer, mentre un'altra modalità è il GameShare in locale, che consente di giocare in multiplayer anche collegando un Nintendo Switch 1 allo Switch 2 principale.

La data di uscita di Orbitals è fissata per il 3 settembre, in esclusiva su Nintendo Switch 2.