Orbitals mostra il suo gameplay cooperativo in stile anime anni 80 con un nuovo trailer

Il publisher Kepler Interactive e il team Shapefarm hanno pubblicato un nuovo trailer di Orbitals, il particolare gioco multiplayer cooperativo caratterizzato da uno stile da anime anni 80, incentrato sul gameplay.

Il video ci consente di dare un'occhiata pi approfondita alle diverse situazioni in cui ci potremo trovare all'interno del gioco, che si presenta come una sorta di avventura multievento incentrata sulla cooperazione tra due giocatori.

In questo caso, sono il creative director Marcos Ramos e il game director Jakob Lundgren a unire le forze e dare una dimostrazione pratica di cosa sia Orbitals, un titolo che sembra piuttosto vicino allo spirito dei giochi Hazelight, come concetto, ma con una spiccata identità data dal particolare stile da anime anni 80.