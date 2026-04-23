Orbitals mostra il suo gameplay cooperativo in stile anime anni 80 con un nuovo trailer

Il publisher Kepler Interactive e il team Shapefarm hanno pubblicato un nuovo trailer di Orbitals, il particolare gioco multiplayer cooperativo caratterizzato da uno stile da anime anni 80, incentrato sul gameplay.
Il video ci consente di dare un'occhiata pi approfondita alle diverse situazioni in cui ci potremo trovare all'interno del gioco, che si presenta come una sorta di avventura multievento incentrata sulla cooperazione tra due giocatori.
In questo caso, sono il creative director Marcos Ramos e il game director Jakob Lundgren a unire le forze e dare una dimostrazione pratica di cosa sia Orbitals, un titolo che sembra piuttosto vicino allo spirito dei giochi Hazelight, come concetto, ma con una spiccata identità data dal particolare stile da anime anni 80.
Uno stile davvero unico
In Orbitals ci troviamo a controllare Maki e Omura, due esploratori spaziali dalla grande determinazione ma dalla poca esperienza sul campo, che si ritrovano proiettati all'interno di situazioni decisamente varie nel cercare di salvare la loro scalcinata base spaziale da una tempesta cosmica sovrannaturale.
Si tratta di prendere parte a diverse attività: guidare navicelle in situazioni di estremo pericolo, effettuare riparazioni a gravità zero, attraversare livelli a piedi irti di ostacoli e tanto altro, come possiamo vedere nel video.
La chiave del gameplay è l'azione cooperativa, che si sviluppa attraverso il multiplayer online o offline a schermo condiviso attraverso una notevole varietà di attività e meccaniche di gioco differenti.
Annunciato in esclusiva per Nintendo Switch 2 ai The Game Awards 2025, Orbitals ha un periodo di uscita fissato per questa estate, ma non c'è ancora una data precisa.