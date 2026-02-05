Orbitals ha un periodo di uscita su Switch 2, dall'editore di Clair Obscur: Expedition 33

Vediamo cosa è stato mostrato.

Al Nintendo Direct: Partner Showcase di febbraio la compagnia di Kyoto ha presentato Orbitals , una esclusiva per Nintendo Switch 2 in arrivo nell'estate 2026 .

Il trailer di Orbitals

Il trailer ci racconta le premesse della storia: una comunità spaziale viene attaccata ma i sopravvissuti riescono a creare una comunità. Quindici anni dopo però la minaccia ritorna e i protagonisti dovranno esplorare lo spazio e usare vari strumenti per distruggere ostacoli e interagire con l'ambiente.

Si tratta di un gioco d'azione e piattaforme, con una intrigante grafica da anime degli anni 90. Supporta anche il gioco cooperativo con una sola copia del videogioco (tramite GameShare su Switch 2), per affrontare l'avventura con un amico.

Segnaliamo infine che Caves of Qud ha una data di uscita annunciata per Nintendo Switch, ed è molto vicina.