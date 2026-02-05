13

Orbitals ha un periodo di uscita su Switch 2, dall'editore di Clair Obscur: Expedition 33

Orbitals è stato mostrato al Nintendo Direct: Partner Showcase, permettendoci di vedere l'interessante gameplay di questo gioco d'azione ed esplorazione dall'editore di Clair Obscur: Expedition 33.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   05/02/2026
Due personaggi di Orbitals

Al Nintendo Direct: Partner Showcase di febbraio la compagnia di Kyoto ha presentato Orbitals, una esclusiva per Nintendo Switch 2 in arrivo nell'estate 2026.

Vediamo cosa è stato mostrato.

Il trailer di Orbitals

Il trailer ci racconta le premesse della storia: una comunità spaziale viene attaccata ma i sopravvissuti riescono a creare una comunità. Quindici anni dopo però la minaccia ritorna e i protagonisti dovranno esplorare lo spazio e usare vari strumenti per distruggere ostacoli e interagire con l'ambiente.

Si tratta di un gioco d'azione e piattaforme, con una intrigante grafica da anime degli anni 90. Supporta anche il gioco cooperativo con una sola copia del videogioco (tramite GameShare su Switch 2), per affrontare l'avventura con un amico.

Nintendo Switch 2 riceverà altri upgrade per i giochi Switch 1: è una soluzione proficua Nintendo Switch 2 riceverà altri upgrade per i giochi Switch 1: è una soluzione proficua

Segnaliamo infine che Caves of Qud ha una data di uscita annunciata per Nintendo Switch, ed è molto vicina.

